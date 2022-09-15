Яким буде курс долара в 2023 році: прогноз уряду

Середньозважений курс долара у 2023 році очікується в діапазоні 42 грн. Однак, курс не вирізнятиметься стабільністю протягом року, тому на кінець 2023 може становити 49 грн за долар. Такі дані озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наразі середній курс долара по року складає 32,3 грн, до кінця нинішнього року ми його очікуємо на рівні 37 грн. Звичайно, з умовами емісії та інфляції, наявної в Європі та усьому світі, вважаємо, що середньозважений курс наступного року буде в діапазоні 42 грн. Він коливатиметься. Яким він буде на кінець наступного року, передбачити неможливо, але для розрахунків обиралося лінійне зростання цього курсу, тому можемо вийти на цифру приблизно в 49 грн», — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас очільник уряду зауважив, що такий макроекономічний прогноз на наступний рік є консенсусним між Кабінетом міністрів, Нацбанком і міжнародними фінансовими організаціями. Адже нині все залежить від ситуації на фронті. У зв’язку з подіями по полі бою економіка нашої країни може як впасти на 0,4%, так і вирости на 10 і більше відсотків.

Нагадаємо, точку зору економіста Іллі Несходовського щодо можливого зростання курсу долара до 48 грн та чи витримає економіка України затяжну війну.

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram