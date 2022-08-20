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Гроші

Україну наводнили «списані» 500-гривневі купюри з Херсона: як вони виглядають

17:57 20 серпня 2022
Гривневі купюри, виведені з обігу

У сховищі «Ощадбанку» в Херсоні, який російські війська оточили на початку широкомасштабного вторгнення, а потім і окупували, були виведені з обігу купюри номіналом у 500 гривень — гроші було перфоровано.

Втім, за інформацією співзасновника Monobank Олега Гороховського, такими купюрами почали масово поповнювати термінали. Подібні випадки зафіксовані в Києві, Одесі та на заході України.

«Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі „Ощадбанку в Херсоні“. Нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватися до інкасації терміналу», — повідомив він та показав, як виглядають виведені з обігу купюри.

За словами Гороховського, встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо.

Раніше у Нацбанку розповідали, як відрізнити фальшиву купюру від справжньої.

Фото Олега Гороховського

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