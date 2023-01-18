Пенсіонерам припиняють виплату на картку: як цього уникнути

Пенсіонери, які тривалий час не користуються своїм банківським рахунком, можуть втратити пенсію.

У яких випадках видачу пенсій можуть призупинити, нагадали у Мінсоцполітиці.

Якщо українець, який отримує пенсію, не користувався своїм банківським рахунком понад шість місяців, то нарахування пенсій припиняється автоматично.

Щоб уникнути цього, необхідно здійснити транзакцію карткою, на яку нараховується пенсія — поповнити рахунок мобільного телефону, зробити покупку у магазині, сплатити за комунальні послуги.

Щоб знову мати можливість користуватися пенсійною карткою, потрібно з'явитися до Пенсійного фонду та підтвердити особу. Протягом 10 днів з моменту звернення виплати знову почнуть нараховувати.

За словами заступниці міністра соцполітики Дарії Марчак, якщо пенсіонер з'являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у 2023 році змінюються вимоги до страхового стажу для майбутніх пенсіонерів.

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