Гвинтокрил впав саме під час прийому дітей у дитсадок: очевидці розповіли подробиці трагедії у Броварах

Вертоліт, який упав у Броварах сьогодні вранці, якийсь час кружляв над містом. Машина спалахнула ще у повітрі. Потім очевидці почули вибух.

За словами виховательки дитячого садка, поряд з яким упав гелікоптер, все сталося близько 8 години ранку, коли батьки приводили дітей у садок.

«Спочатку гуло, ніби щось летить, ми притихли, потім почалася пожежа, і ми почули вибух. Усі прилягли на землю, потім евакуювалися», — розповіла ще одна вихователька дитячого садка.

Мешканка будинку у Броварах, поряд з яким упав вертоліт ДСНС, розповіла, що вертоліт кружляв, горів та полетів у бік двоповерхової будівлі.

У Telegram каналах люди пишуть, що вертоліт горів ще в небі до падіння на землю.

Жителі Броварів зазначають, що над містом зранку навис сильний туман, внаслідок чого пілот міг просто не бачити, куди приземлити літальний апарат.

Також місцеві кажуть, що звук вертольота був нестабільний, «було чути, що з ним щось не так».

«Гвинтокрил зробив три кола над „Форою“, полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, загорівся і все», — йдеться ще в одному повідомленні.

Інші місцеві жителі, над чиїми будинками пролетів гелікоптер, теж підтверджують, що він спалахнув ще в небі.

Нагадаємо, у середу, 18 січня у Броварах поблизу дитячого садка та багатоповерхівок впав гвинтокрил.

Внаслідок катастрофи загинули вже 18 людей, серед них — троє дітей. Також загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.

За фактом катастрофи гвинтокрила порушено кримінальне провадження.



Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким усіх загиблих. «Світла пам'ять усім, чиє життя забрав цей чорний ранок!» — сказав глава держави.

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