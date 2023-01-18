Призначено тимчасового виконувача обов'язків глави МВС: що про нього відомо

У зв'язку із загибеллю Дениса Монастирського тимчасово виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ призначено голову Нацполіції Ігоря Клименка. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подано призначення нового керівника відомства», — написав він.

Шмигаль уточнив, що задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами міністерства.

Ігор Клименко — голова Національної поліції України, генерал поліції, доктор психологічних наук.

У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. З 1994 до 1997 року проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолога.

У МВС почав працювати з 1998 року на посаді психолога у Центрі практичної психології Управління МВС у Харківській області.

У 2019 році був призначений головою Національної поліції України.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах сталася жахлива трагедія. У місті розбився гелікоптер, у якому знаходилося керівництво МВС.

Станом на 14:00 є інформація про 17 загиблих, з них 4 дитини та 9 вертольота, що перебували на борту. Також травми зазнали 25 осіб, з них 11 дітей.

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