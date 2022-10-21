Пішов убивати українців: тренера олімпійського чемпіона з росії важко поранили на фронті

Заслужений тренер росії з дзюдо, наставник олімпійського чемпіона Арсена Галстяна Ігор Романов, який у вересні потрапив під путінську мобілізацію, отримав важкі поранення у результаті обстрілу у смт Мирне Запорізької області.

Про це у коментарі пропагандистському телеканалу «Матч ТВ» повідомив сам Галстян. «Головне, він живий. Зараз у госпіталі на лікуванні. Так, він був у СВО (так за порєбріком називають війну. — Авт.) і поранений уламками», — сказав олімпійський чемпіон Лондона-2012.

Більш детальну інформацію про окупанта Романова повідомив телеканалу Віталій Винник, директор Краснодарської СШОР № 5 з боротьби, де працює фахівець. «Ми з ним перебуваємо на зв'язку: не розмовляли, але переписувалися. Поранення важке, скалкове, зачепило спину, груди та шию. Але зараз життю вже нічого не загрожує, стан стабільний. Він більш-менш прийшов до тями, оговтується. Поранення отримав внаслідок прильоту американських HIMARS», — розповів функціонер.

За інформацією російських ЗМІ, 47-річного Романова, підопічний якого Арсен Галстян, окрім «золота» Олімпіади, також став чемпіоном Європи та взяв «бронзу» першості світу, після мобілізації на тиждень відправили в «учєбку». І лише перед відбуттям на фронт піхотинцю видали зброю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер ексчемпіона світу з боксу Олександра Повєткіна воює в Україні у складі окупаційних військ.

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