Дітям достатньо однієї мандаринки на день: дієтологиня розповіла про користь та шкоду цитрусових

Взимку без цитрусових, а особливо мандаринів та апельсинів аж ніяк. Це і традиція, і прикраса, й постачальники в першу чергу вітаміну С, а також мікроелементів, антиоксидантів. Чим ще корисні цитрусові і як їх правильно вживати — розповіла на своїй сторінці українська дієтологиня Світлана Фус, яка раніше доводила, що одноманітне харчування — табу.

«Мандарини краще їсти прямо з білою сіточкою, що закутує дольки: там міститься велика кількість глікозидів, що зміцнюють серце. У їхніх плодах високий вміст аскорбінової кислоти (38% добової норми в 100 г), але це менше, ніж в апельсинах (там її відповідно 59%). Обидва фрукта не дуже багаті іншими вітамінами. За мінеральним складом їх плоди також схожі, містять калій, кальцій, кремній, магній. У апельсинах є не тільки антиоксидант вітамін C. Антиоксидантна дія бета-каротину та фолієвої кислоти цього фрукту допоможе зберегти еластичною шкіру, надасть більш здоровий вигляд. Цей ефект мають як косметичні засоби з вмістом апельсину, так і самі фрукти при їх споживанні».

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За словами Фус, лимон знаменитий своїм кислим смаком та високим вмістом вітаміну С.

«Мореплавці брали з собою лимони в далекі плавання, як засіб від цинги -цей вітамін практично не руйнується, тому довго зберігається в плоді». ⠀

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Як фрукти, що містять кислоти, цитруси, додає дієтологиня, добре поєднуються з м'ясом і рибою. Солодкі цитруси: апельсини, мандарини, помело і навіть грейпфрути, прекрасні самі по собі. Їх їдять свіжими, додають у фруктові та овочеві салати.

«Дітям цитрусові треба давати з обережністю, вони протипоказані при діатезах. Також не варто вживати їх людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунку і розладами кишечнику. Хворі на цукровий діабет повинні пам'ятати про високий вміст цукру в мандаринах і апельсинах. А ще мандарини та апельсини мають вищий за інші цитрусові глікемічний індекс, такий же приблизно, як у хурми, винограду чи яблук. Рекомендую їсти мандарин не більше 1−2 шт. за 1 раз дорослим, а дитині достатньо 1 мандаринки в день».

Нагадаємо, що раніше на сторінках «ФАКТІВ» Світлана Фус пояснювала, як організму шкодить відмова від сніданку.

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