Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше застерігала від надмірного вживання на роботі чаю, кави та енергетиків, розповіла, чому повноцінний сніданок є важливою частиною раціону.

«Пропуск сніданку може принести більше шкоди, ніж користі. Це порушує нормальний циркадний ритм, який у здорових людей починається з ранкового почуття голоду. Залишившись без сніданку з метою „економії“ калорій, люди часто заповнюють його відсутність надлишком калорій за рясним обідом або супер ситною вечерею. Крім того, ми фізично більш активні вранці та у першій половині дня, і можемо витрачати отриману енергію, а не конвертувати її в жирові відкладення», — пояснює дієтологиня.

За її словами, якщо постійно відмовлятися від сніданків, то це може привести до набору ваги та порушенню обміну речовин.

«Для здорового сніданку важлива не тільки енергетична цінність продуктів, але і їхній склад. Крім того важливо, що вас насичує надовго, а не тільки на той час, поки ви добираєтеся до роботи», — додала вона.

Раніше Світлана Фус порадила обов'язково вживати кефір — для дорослої людини 200−250 мл цього продукту на добу буде достатнім. Краще купувати натуральний кефір і уникати зі смаком фруктів. Ліпше взяти звичайний напій та додати до нього свіжі або заморожені фрукти чи ягоди.⠀

Фото Pixabay

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram