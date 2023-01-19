Успіху не приніс: птах нагадив на олімпійського чемпіона під час матчу Australian Open (відео)

Комічна ситуація сталася під час матчу другого кола Australian Open, де до третього раунду вийшли одразу три українки, між німцем Александером Звєрєвим (13-та позиція в рейтингу АТР) та американцем Майклом Ммо (107-й).

У другому сеті Александер, готуючись до подачі, відчув, як у його волоссі з'явився «сторонній предмет». Перевіривши та переконавшись, що йому на голову нагадив птах, німець під дружний сміх глядачів вирушив до своєї лави, де усунув проблему та продовжив матч.

Примітно, що на момент казусу Звєрєв вів 1:0 по сетах, але птах удачі йому не приніс. Наступні три партії олімпійський чемпіон Токіо-2020 віддав супернику та сенсаційно вилетів із турніру «Великого шолома» на ранній стадії — 7:6 (1), 4:6, 3:6, 2:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що літак із баскетболістами клубу НБА потрапив у зграю птахів та здійснив екстрену посадку.

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