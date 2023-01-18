Перша ракетка України сенсаційно обіграла на Australian Open дворазову чемпіонку Вімблдону: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України Ангеліна Калініна, яка займає 39-й рядок у жіночому рейтингу WTA, пробилася до третього кола Australian Open, де після провокації було заборонено прапори росії та білорусі, із загальним призовим фондом 76,5 млн доларів.

Уродженка Нової Каховки, впевнено здолавши у стартовому поєдинку на турнірі американку Коко Вандевеге (6:3, 6:1), зустрічалася з 15-ю ракеткою світу чешкою Петрою Квітовою, яка двічі у своїй кар'єрі вигравала турнір «Великого шолома» (Вімблдон у 2011-му та 2014-му). Поєдинок, який тривав рівно дві години, вийшов захоплюючим, із затяжними розіграшами подач. У підсумку міцнішими нерви виявилися в українки, яка здолала титуловану суперницю у двох сетах — 7:5, 6:4.

«По-перше, я хочу подякувати всім за величезну підтримку, ніколи такої не бачила, — зазначила Ангеліна після матчу. — Це перший Australian Open, на якому я пройшла далі першого кола, і я дуже щаслива бути в третьому раунді завдяки вам. Звичайно, для мене багато значить присутність українських прапорів на трибунах, коли співвітчизники підтримують мене, але я також хочу подякувати австралійцям за те, як вони вболівали за мене, бо не знаю, чи змогла б я сьогодні виграти без вас».

Зазначимо, що за свій успіх Калініна гарантувала собі 227 925 доларів призових і в четвертому раунді Australian Open зіграє із ще однією представницею Чехії Барборою Крейчиковою (20-а).

Додамо, що свою участь на турнірі продовжують ще дві наші співвітчизниці. Катерина Байндль (95-а) також пробилася до третього кола, обігравши росіянку Каміллу Рахімову (5:7, 7:6, 6:1) та американку Кеті Макнеллі (6:1, 7:6), а Марта Костюк (61-а) послідовно впоралася з американкою Амандою Анісімовою (6:3, 6:4) та австралійкою Олівією Гадецькі (6:2, 6:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбільш високооплачувана спортсменка світу тенісистка Наомі Осака вперше стане мамою.

Фото Jimmie 48

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram