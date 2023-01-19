НАТО попереджає про тривалу війну росії в Україні і обіцяє бути готовим: ЗМІ

Країна-терористка готується до тривалої війни, тому НАТО має готуватися «надовго» і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане воєначальникам з усієї Європи, пише Associated Press.

Виступаючи на відкритті зустрічі воєначальників у Брюсселі, Мірча Джоане сказав, що країни НАТО повинні більше інвестувати в оборону, нарощувати військово-промислове виробництво і використовувати нові технології, щоб підготуватися до майбутніх воєн. Оскільки війна росії проти України наближається до річниці, очільники НАТО, як очікується, обговорять, як члени Альянсу можуть розширити постачання зброї, навчання і підтримку Україні в найближчі місяці, і як вони можуть ще більше зміцнити власну оборону.

«У нас немає жодних ознак того, що цілі путіна змінилися, — сказав Джоане, зазначивши, що росія мобілізувала понад 200 тисяч додаткових військовослужбовців. — Тому ми повинні бути готові до довгої дороги. 2023 рік буде важким, і ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Окремо 18 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні прихильники України зберуться цього тижня, щоб обговорити шляхи постачання більш важкого і сучасного озброєння для допомоги зруйнованій війною країні в її боротьбі проти росії.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, заявив 18 січня на зборах начальників штабів, що альянс повинен продовжувати трансформуватися, щоб бути готовим до майбутніх боїв.

«Війна також показала нам, що ви повинні бути здатні вести завтрашні бої, так само як і вчорашні, вже сьогодні, — сказав Бауер, який служить в Королівських ВМС Нідерландів. — Сучасна війна — це так само про біти і ботів, як і про бруд і кров».

НАТО, за його словами, довело, що може швидко посилювати і переміщувати свою військову присутність тоді й там, де це необхідно. І він повторив, що Альянс готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. путін, за його словами, «недооцінив масштаб і хоробрість українського народу, збройних сил і керівництва, недооцінив нашу єдність і нашу солідарність з Україною». Бауер сказав, що підтримка Альянсу змінила ситуацію на полі бою, і вона буде продовжуватися.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» генерал-майора ЗСУ запасу, головного консультанта головнокомандувача ЗСУ з політичних питань Віктора Назарова: «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни».

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