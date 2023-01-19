Місячний календар городника та квітникара на 2023 рік: у які дні не можна нічого сіяти та садити

Люди, які беруть до уваги місячні календарі, звертають увагу на сприятливі та несприятливі дні, намагаючись уникати справ, що можуть закінчитися невдало. Впливають місячні фази й на розвиток рослин.

Видання «Дачник» розповідає, які дні 2023 року будуть вдалими для садівників та городників, а також для тих, хто доглядає за домашніми рослинами. Наближається початок дачного сезону, так що любителям покопатися у землі невдовзі потрібно буде зайнятися розсадою.

Є дні, які вважаються несприятливими. У такий час від посіву та посадки у 2023 році слід відмовитися:

Січень: 7, 20, 21, 22;

Лютий: 5, 19, 20, 21;

Березень: 7, 20, 21, 22;

Квітень: 6, 19, 20, 21;

Травень: 5, 18, 19, 20;

Червень: 4, 17, 18, 19;

Липень: 3, 16, 17, 18;

Серпень: 1, 15, 16, 17, 31;

Жовтень: 13, 14, 15, 28;

Листопад: 12, 13, 14, 27;

Грудень: 8, 22, 23, 24.

Раніше досвідчені квітникарі дали поради з приводу підживлення кімнатних рослин, у тому числі й за допомогою кави або чаю. Для того, щоб таке підживлення пішло на користь, потрібно враховувати низку нюансів.

Матеріал «Їх любить Чорний Водяний Кролик: названо шість кімнатних рослин, які у 2023 році залучать гроші у дім» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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