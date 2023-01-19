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Місячний календар городника та квітникара на 2023 рік: у які дні не можна нічого сіяти та садити

17:57 19 січня 2023
Город

Люди, які беруть до уваги місячні календарі, звертають увагу на сприятливі та несприятливі дні, намагаючись уникати справ, що можуть закінчитися невдало. Впливають місячні фази й на розвиток рослин.

Видання «Дачник» розповідає, які дні 2023 року будуть вдалими для садівників та городників, а також для тих, хто доглядає за домашніми рослинами. Наближається початок дачного сезону, так що любителям покопатися у землі невдовзі потрібно буде зайнятися розсадою.

Є дні, які вважаються несприятливими. У такий час від посіву та посадки у 2023 році слід відмовитися:

  • Січень: 7, 20, 21, 22;
  • Лютий: 5, 19, 20, 21;
  • Березень: 7, 20, 21, 22;
  • Квітень: 6, 19, 20, 21;
  • Травень: 5, 18, 19, 20;
  • Червень: 4, 17, 18, 19;
  • Липень: 3, 16, 17, 18;
  • Серпень: 1, 15, 16, 17, 31;
  • Жовтень: 13, 14, 15, 28;
  • Листопад: 12, 13, 14, 27;
  • Грудень: 8, 22, 23, 24.

Раніше досвідчені квітникарі дали поради з приводу підживлення кімнатних рослин, у тому числі й за допомогою кави або чаю. Для того, щоб таке підживлення пішло на користь, потрібно враховувати низку нюансів.

Матеріал «Їх любить Чорний Водяний Кролик: названо шість кімнатних рослин, які у 2023 році залучать гроші у дім» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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