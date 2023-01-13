Путін відправляє на забій в Україну і професійних військових, і так званих чмобіків, і найманців приватних військових компаній, і ув'язнених. Скільки їх загине та отримає каліцтва, кремлівського фюрера анітрохи не цікавить. Він і раніше був позбавлений будь-яких сентиментів, а тепер, коли на кону стоїть його доля, тим більше. Чи зростає невдоволення владою в країні-агресорі? Чому кремль вигадав єзуїтську схему використання зеків на війні? Що відбувається всередині ПВК «Вагнер»? Чи може пригожин підставити ніжку путіну? Ці та інші питання «ФАКТИ» поставили російському правозахиснику, засновнику проєкту Gulagu.net, президенту фонду «Нові дисиденти» Володимиру Осєчкіну, який з 2015 року мешкає на Заході.

— Володимире, днями наша розвідка повідомила, що кремль готує додаткову мобілізацію — планує набрати ще 500 тисяч росіян для війни в Україні. Людей відправляють на забій. Як на це реагує так званий глибинний народ? Чи зростає невдоволення владою?

— Нещодавно ми провели анонімне опитування у Telegram-каналі (там у нас понад 145 тисяч передплатників) та YouTube-каналі Gulagu.net (понад 550 тисяч). Проголосували десятки тисяч людей, понад 90% висловили недовіру путіну. Такий реальний рівень ставлення росіян до влади.

Більшість не підтримує війну і чудово розуміє, що це було жахливе рішення путіна. Але є велика різниця між тим, про що люди говорять у себе на кухні, та їх відповідями офіційним соціологам, які працюють на владу. Якщо людина дасть якісь об'єктивні оцінки, її посадять до в'язниці.

— Чи можливі бунти всередині росії або на худий кінець хоча б якийсь опір процесу мобілізації?

— Тут є прогалина. Те, що люди не довіряють путіну та не підтримують його політику, зовсім не означає, що вони вийдуть на масові протести. За останні двадцять років в росії сформовано тоталітарну систему управління суспільством. Це, напевно, перша країна у світі, де влада використовувала спецслужби для захоплення трону, утримання його та придушення волі суспільства. Ніколи у жодній державі спецслужби не використовували проти народу. А в росії внутрішні репресії традиційно набагато сильніші за зовнішні. В СРСР їх проводили ВНК ГПУ, НКВС, КДБ, нині — ФСБ. За 20 років вони вбили величезну кількість журналістів, правозахисників, політиків, депутатів, які справді хотіли захищати та розвивати демократію в країні.

До того ж за цей період було сформовано садистські практики тортурних конвеєрів з побиттям, розправами, зґвалтуваннями, у тому числі груповими та предметами типу швабри чи кип'ятильника, які розривають нутрощі. Цим займалися в установах ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) Саратова, Іркутська, Красноярська, Володимирської та Омської областей, Санкт-Петербурга та Ленінградської області, куди неугодних звозили з різних регіонів.

У 2010−2020 роках у в'язницях з'явилися капо (так називали привілейованих ув'язнених, які співпрацювали з адміністрацією в концтаборах нацистської Німеччини) і сформовані цілі бей-бригади з засуджених до тривалих строків позбавлення волі з дуже низькими морально-вольовими якостями, які готові (в обмін на подвійну пайку, на можливість зустрітися з повією, отримати наркотики чи спортивне харчування) катувати, ґвалтувати і навіть вбивати за наказом оперативників ФСБ та ФСВП. Все це, по суті, повторює практики концтаборів Третього рейху. У нас тепер є капо XXI століття.

Росіяни про це знають. Для них співробітник ФСБ чи МВС не захисник та помічник, як у цивілізованому світі, а людина, від якої йде небезпека. За неправильний погляд чи необережно сказане слово будь-хто ризикує опинитися у місцях, де його запросто будуть катувати, вибиватимуть свідчення, а потім відправлять до СІЗО, колонії, тортурні тюрми й т.д.

Володимир Осєчкін створив проект Gulagu.net, який займається захистом прав російських ув'язнених

— Федеральна система виконання покарань справно постачає на фронт гарматне м'ясо. Хто вигадав цю дику схему?

— Думаю, що путін та його спецслужби давно готувалися до великої війни. Понад десять років тому розпочалася планова системна кампанія щодо наповнення російських в'язниць молодими, міцними, фізично розвиненими чоловіками з бідних сімей, причому на тривалі строки позбавлення волі. Наприклад, понад сто тисяч відправили до в'язниці за статтями за наркотики, хоча можна було обмежитися штрафом. Їх підставляли, з них вибивали свідчення, змушували підписувати зізнання у скоєнні більш тяжких злочинів і відправляли на 10−15−20 років у колонії суворого й особливого режиму. Люди там перебували під постійними погрозами зґвалтування. Щось не так скажеш оперативнику, він напише, що у тебе підозра на туберкульоз, і тебе відвезуть до обласної туберкульозної лікарні Красноярська, Саратова, Ростова. Там зв'яжуть і будуть бити, ґвалтувати чи заколють психотропами. Тобто створювали просто нестерпні умови, щоб у людини з'явилося одне бажання — за будь-яку ціну втекти звідти.

Щоб зрозуміти, чому вони погоджуються їхати на війну, треба знати, що таке ці садистські концтабори ГУЛАГу. Людей змушують працювати з сьомої ранку до десятої-одинадцятої вечора на застарілому чи несправному обладнанні, тому там дуже високий відсоток травматизму — відриває фаланги пальців та кисті рук, розлітаються якісь верстати та уламки вибивають очі, можна запросто впасти у дробарку і від людини не залишиться нічого.

Окрім виснажливої роботи, постійно проводять ранкові, обідні та вечірні вишукування — люди по годині стоять на вулиці під дощем, у снігопад чи спеку, потім їх змушують маршувати. Через цей тупізм вони не мають жодної вільної хвилини. Як і доступу до вільних засобів масової інформації. По радіо та з екрана телевізора ллється дуже токсична роспропаганда, яка реально займається нейролінгвістичним програмуванням та зомбує людей. Їх намагаються обдурити й повільно перетворюють на біороботів.

І ось у якийсь момент до них заявляється представник путіна — колишній зек, а нині олігарх пригожин із трьома зірками на грудях (герой росії, хоча він нічого хорошого для країни не зробив, герой «ДНР» та «ЛНР»).

Цей бандит, корупціонер і запеклий мерзотник прилітає на гелікоптері, який демонстративно зависає над зоною, запросто заходить на територію у супроводі охоронців, віддає в принизливій формі накази співробітникам ФСВП. Для простих зеків він ніби божество, яке спустилося в пекло, де вони знаходяться.

Цим людям багато років поспіль у кожному ток-шоу розповідали, що в Україні нацисти розпинають бідних хлопчиків, знущаються з людей і спалюють їх живцем, забороняють російську мову. А потім приходить пригожин і каже: «Ви можете тут залишитися ще на 5−10 років. Комусь на промзоні відірве руку, комусь ногу, на когось колоди зваляться. Ви такі беззубі. Від більшості пішли дружини. Вам ще сидіти та сидіти. А можете поїхати в Україну боротися з нацистами та захищати Батьківщину, на яку вони з країнами НАТО збиралися напасти. Я вам платитиму гроші, вас помилують, ще й дадуть орден».

При цьому, попри те, що пропаганда дуже старається і пригожин так улещує, 90% ув'язнених відмовляються від таких пропозицій, тому що вони таки розуміють, що не можна погоджуватися на інші злочини. Та й інформація з волі просочується. Хоча є якийсь відсоток обдурених, а хтось хитрує — не хоче воювати, але з'явився шанс втекти з в'язниці.

А далі працює злочинна схема. За вироком суду вони мають перебувати у в'язниці. Коли їх забирають із колонії, жодного указу путіна про помилування, ухвали про амністію, рішення суду про зняття судимості або про умовно-дострокове звільнення немає. Тож неправда, що з них одразу знімають судимість.

Їх садять в автозаки та везуть на аеродром. Конвой під контролем кураторів із «Вагнера», міністерства оборони та ФСВП супроводжує їх у військові Іли-76. Як правило, за один рейс вирушає 150−200 засуджених. Літак приземляється в Ростовській області або на окупованих територіях, де їх знову ж таки під конвоєм везуть у табори, там вони проходять злагодження.

Якась частина хоче звідти втекти, якась щиро вірить, що вони їдуть воювати з нацистами, якась знає, що в Україні їх немає, але вони хочуть вийти на волю, заробити гроші, здобути медалі й почати нове життя з чистого аркуша.

Потім дуже багато хто, навіть обдурені, прозрівають. Що це несправедлива війна, що з того боку люди, які просто захищають свій дім та свою землю.

Ув'язнених відправляють на передову, одразу в бій. А коли вони намагаються залишити зону бойових дій і повернутися до росії пішки, коли відмовляються виконувати накази йти в атаку і стріляти в українців, до них починають застосовувати ще більш бузувірські тортури, аж до розстрілу.

За підрахунками наших експертів, на фронт таким чином відправлено понад 30 тисяч ув'язнених, вже загинуло близько п'яти тисяч, із них понад сотня — ті, кого розстріляли свої ж. Там справді є загороджувальні загони. Коли людина намагається бігти в інший бік або бере білу ганчірку і йде до позицій ЗСУ, у неї стріляють ззаду. Це також воєнний злочин — примус до війни під дулом автомата.

«В'язнів відправляють на передову, одразу в бій. А коли вони намагаються залишити зону бойових дій і повернутися в росію пішки, коли відмовляються виконувати накази йти в атаку та стріляти в українців, до них починають застосовувати ще більш химерні тортури, аж до розстрілу», - розповів Володимир Осєчкін

— Ці зеки нормально екіпіровані?

— Їм у таборах злагодження видають військову форму. А з озброєння лише автомат: «Хочеш бронежилет, тепловізор, бінокль, дрон — вперед. Вбивай укров і знімай із них». До них ставлення як до гумових рукавичок. Це типовий витратний матеріал.

— Якщо ув'язнені не ведуться на пригожинські обіцянки, напевно на репресії чекають і тюремників?

— Безперечно. Вони теж підневільні. Багато співробітників ФСВП мені скаржилися, що їх змушують брати участь у цій схемі. Якщо пригожин приїхав до колонії, а там мало людей рекрутовано, він скаржиться ефесбешникам і ті починають внутрішні перевірки — шукають компромат, відправляють у відставку, можуть посадити за якісь розтрати та розкрадання. Відповідно, начальник УФСВП, якому потрібні високі показники вербування, напружує начальників колоній, вони — оперів, а ті своїх агентів: «Мені треба сто чи двісті людей набрати, активізуйте внутрішню пропаганду».

Або починаються репресії у всій ієрархії. Спецслужби знаходять результати афер з бюджетними коштами та вимаганнями грошей з ув'язнених, а в колоніях це часто-густо. Своєю чергою співробітники, дізнавшись, наприклад, що якийсь засуджений сам проти війни та інших налаштовував не вербуватися, можуть посадити призвідників до штрафного ізолятора, під час обшуків ставити на розтяжки, тиснути голову в стіну, викручувати руки, бити, щоб не залишати. синців, принижувати.

Розумієте, збудовано таку тоталітарну систему, де всі бояться. На будь-якому рівні. Немає жодного, хто б діяв, бо вірить у місію росії. Оперативники колоній бояться начальства. Співробітники ФСВП та керівники регіональних управлінь — що їх можуть заарештувати ефесбешники. Ефесбешники, які займаються ФСІН, — що пригожин може на них наскаржитися путіну: «А ось у цьому регіоні хріново попрацювали». І путін тоді може дати команду управлінню власної безпеки ФСБ зайнятися цим регіоном. Ось все й тремтять як осинові листи.

Я їх не виправдовую. Те, що вони беруть участь у цій нелюдській схемі, — підлість і мерзота. Але треба розуміти їхню мотивацію. Більшість робить ці дії не тому, що вони якісь люті вороги України, а з тваринного страху.

Путінська система управління — це негативний добір. Усіх чесних, принципових, порядних давно видавили із системи, залишивши тих, на кого є компромат. Якщо ти чесний опер, то ця система зжере. А якщо ти замаран у корупції, хабарях і тортурах і ти настільки безпринципний, що за наказом зверху можеш зібрати матеріал на невинного, змусити під тортурами когось обмовити його, якщо виконуєш накази по вертикалі та лояльний до системи, тебе підвищуватимуть. Ти станеш начальником відділу, потім управління ФСВП чи ФСБ. Чим більший ти мерзотник, тим твої шанси вищі. Це якийсь антисвіт.

— У російських СІЗО та в'язницях сидять полонені українці. Ви нещодавно написали у «Фейсбуці», що «спецслужби збирають нові загони капо для відправлення їх до військових концтаборів для організації внутрішньокамерної розробки українців», і назвали фашизмом у чистому вигляді те, як пресують наших хлопців.

— Кілька співробітників ФСВП, які втекли з росії та попросили нашої допомоги, розповідають, що там діється. З кінця лютого — початку березня 2022 року на базі понад десяти установ ФСВП (зазвичай це СІЗО № 2 регіональних управлінь, що знаходяться в західній частині Росії, ближче до України) створено військові концтабори. Їх список великий: СІЗО № 2 УФСВП по Ростовській області в Таганрозі, СІЗО № 2 УФСВП по Брянській області в Новозибкові, СІЗО № 2 по Смоленській області, СІЗО та колонія № 9 УФСВП по Курській області. З цих установ вивезли більшу частину засуджених, залишивши лише капо-активістів.

Система управління там така. Нижній ступінь — персонал цих установ. До них на постійній основі відряджено кураторів від ФСБ, які живуть у блоці для тривалих побачень, плюс працівники відділів спеціальних призначень регіональних управлінь ФСВП, але не з того регіону, де знаходиться ця в'язниця, а з іншого. Вони постійно роблять ротацію, щоб було неможливо встановити особи бійців спецназа, які приїжджають, у масках.

— Зрозуміло, що про дотримання міжнародних конвенцій щодо військовополонених немає взагалі.

— На жаль, до них застосовують дуже жорстокі методи. Співробітники ФСВП, які виїжджали до цих таборів, розповіли, що у спецназа в 4−8 разів частіше розряджаються електрошокери, ніж зазвичай під час роботи з ув'язненими. За такими ознаками ми розуміємо, що там просто нелюдське поводження. До когось менше, до когось більше.

А наприкінці весни — на початку літа минулого року активізували оперативну внутрішньокамерну розробку, про яку я писав. Військовополонених змушували визнаватись у якихось злочинах, підписувати потрібні ефесбешникам та Слідчому комітету свідчення про нібито нацистський режим в Україні.

Я не говорю, що такі методи застосовують до всіх. Там йде ранжування: потрібні — непотрібні, цікаві — нецікаві. Когось міняють, когось лишають. Одні не витримують і починають обмовляти себе і товаришів по службі. Інші тримаються стійко. Окрім військовополонених там велика кількість мирних громадян. Усіх за документами проводять як «осіб, які перешкоджали спеціальній військовій операції».

Ще раз наголошу, що все, що відбувається, — це воєнні злочини та злочини проти людяності. Ці дії є предметом розслідування міжнародного кримінального суду та правоохоронних органів України. Наша команда максимально сприяє роботі слідчих із Гааги та Києва. У грудні вони приїжджали та розпитували нас. Ми дали докладні свідчення про все, що нам відомо, дали десятки гігабайт важливої інформації. А нові відомості передаємо в режимі онлайн, просто з коліс.

— Ви розслідуєте злочинну діяльність ПВК «Вагнер», яка була створена у 2014 році. Її найманці брали участь в окупації Криму та боях на Донбасі, а у великій війні висунулися чи не на перші ролі. «Вагнер» відомий жорстокістю навіть до своїх бійців. Що відбувається усередині цієї компанії?

— «Вагнер» і «Редут», який пізніше з'явився, — це секретні підрозділи міністерства оборони російської федерації, створені під контролем військової контррозвідки ФСБ і оперативних служб головного управління генштабу. Насправді це ніякі не приватні військові компанії. Назва ПВК — це прикриття.

У світі приватні військові компанії займаються охоронною діяльністю. А «Вагнер» та «Редут» спочатку створили для того, щоб відправляти за кордон нелегальних найманців для виконання дуже небезпечних завдань. Вони знаходяться в чорно-сірій зоні й роблять усю брудну та чорнову роботу. При цьому офіційно їх там нема. А якщо виникає якась складна ситуація, росія може одразу відкрутитись: «Це не наша армія».

Другий момент — приховування реальних втрат. Наприклад, офіційно міноборони безнапасно впоралося з ІДІЛ у тій самій Сирії. Але Путін та воєначальники, розповідаючи про ці успіхи, «забувають» про сотні «вагнерівців» та «редутівців», які за останні сім років там загинули.

Згадаймо лише один епізод. У лютому 2018 року одна із груп «Вагнера» намагалася захопити нафтопереробний завод ConocoPhillips, який належить американським компаніям. Американці зв'язувалися з росіянами кілька разів: «Це ваша армія висувається для захоплення об'єкта?» Їм офіційно відповіли: «Ні, це не ми». — «Ну, тоді це терористи». Відразу ж прилетіли сили спеціальних операцій США і за лічені години розгромили «вагнерівців».

Пізніше стало відомо, що ця група базувалася на території військової частини № 51532 (10-а окрема бригада спецназа головного управління генштабу) у Молькиному Краснодарського краю. Їх доставили на базу міноборони росії у Сирії військовими літаками, видали автомати, гармати, міномети, бомби, боєприпаси, міни, бронетранспортери. Тобто озброювали та постачали повністю коштом держави. А платили через пригожина. Але ці гроші не є його. Їх виводили з бюджету міноборони та інших державних установ. Тобто ці ПВК на повному держфінансуванні та під держконтролем.

Але при цьому ці люди не проходять за документами як співробітники ФСБ чи міноборони, тому держава за їхню смерть жодної відповідальності не несе. Ну, вбили та вбили. Не шкода. Після того розгрому пів року труни партіями відправляли до росії, щоб не було великого стрибка статистики.

Те саме зараз в Україні. Вони спеціально використовують «Вагнер» та «Редут» на найнебезпечніших ділянках, щоб армія офіційно не зазнавала великих втрат. А те, що тисячі ув'язнених, яких рекрутував пригожин, уже у землі, нікого не хвилює.

Усередині «Вагнера» та «Редута» теж є своя ієрархія. Там працює служба безпеки, є спецгрупи для ліквідації, тобто професійні кілери.

І ще момент. Коли на міжнародних судах заслухуватимуть масу свідчень про прояви екстремальної жорстокості та порушення правил ведення війни з боку росіян, у кремлі цинічно заявлять: «Це була приватна військова компанія пригожина. Невже вони там людей катували? Який жах!»

«Пригожин дуже близький до путіна. Але для нього він людина другого сорту», - стверджує Володимир Осєчкін

— У кремлі сидять майстри зі створення таких схем. Схеми абсолютно фашистські, але придумані дуже недурно, треба віддати належне.

— Це злі генії. Таке відчуття, що в путіні втілений імператор — найголовніший лиходій «Зоряних війн».

Він одержимий. На фотографії, яку опублікували на Різдво, він виглядав як герой Аль Пачіно в «Адвокаті диявола». Адже він абсолютно безбожна людина. Релігія йому чужа. Його нібито побожність — чергова маска для плебсу. Все, що він творить, — справжнісінька диявольщина.

— Пригожин все частіше намагається вести самостійну гру. Наскільки міцна зв'язка пригожин — путін? Чи слуга здатний підставити ніжку своєму патрону?

— В оточенні путіна є люди, які стали олігархами при ньому. Їм його влада потрібна, щоб стати ще багатшими та впливовішими. Наприклад, його добрі друзі Аркадій та Борис Ротенберги. Але в бруді вони бруднитися не будуть.

Пригожин дуже близький путіну. Але для нього він людина другого ґатунку. Путін та спецслужби дали йому шанс розбагатіти в обмін на виконання найбрудніших доручень. У книзі Маріо Пьюзо «Хрещений батько» описано, що кожен мафіозі має людей, які виконують такі доручення — такі собі сокири. Ось пригожин є сокирою путіна.

Спецслужби створили легенду, що він «кухар путіна». Так, він ресторатор, але не він годує диктатора.

Пригожину давали красти гроші з бюджету, у тому числі через фірми, які постачають до шкіл харчування. Його забезпечували держконтрактами. А банкам Москви передали усний наказ допомагати пригожинській групі компаній «Конкорд» переводити в готівку гроші під нуль відсотків, щоб у нього утворилася велика кількість нала. Йдеться про мільярди рублів щомісяця. Цей процес відбувається під контролем ФСБ (відповідно, за вказівкою путіна). Якщо з усіх за виведення у чорний кеш грошей беруть до десяти до двадцяти відсотків, то у пригожині нечувані привілеї.

Він платить зарплату найманцям, у тому числі кілерам, організовує протягом останніх десяти років вбивства неугодних путіну журналістів, політиків тощо. І оскільки він вірою та правдою служить путіну, то, звичайно, розраховує на взаємність. А її немає, тож він скривджений. Адже він виконує всі доручення путіна, а йому досі не дали посади директора ФСБ або губернатора Санкт-Петербурга. Він хоче отримати якусь офіційну посаду та вийти з тіні. А путін, знаючи, в чому замараний пригожин, побоюється його наближати прилюдно. Він його продовжує використати. Тому я припускаю, що в якийсь момент, коли пригожин зрозуміє, що путін його, можливо, навіть уб'є, він може зважитися на транзит влади.

Після останніх ротацій, коли кілька батальйонів «Вагнера» повернулися з Малі, ЦАР та Сирії, служба безпеки пригожина стала допитувати людей із застосуванням поліграфа, з'ясовуючи їхню готовність брати участь у СБЗ (спеціальні бойові завдання) із застосуванням зброї, у тому числі важкої, всередині росії — у Москві, Санкт-Петербурзі та областях. Тобто вони формують зі своєї внутрішньої армії певні бригади, які у годину «Ч» будуть готові до рішучих дій — захоплювати, бити, громити.

При цьому пригожин на своїх медійних майданчиках відкрито говорить про ненависть до багатіїв, які пасивно поводяться під час війни, намагаються ні в чому не брати участі чи негативно висловлюються про владу. Він пестує разом з путіним культом війни й створює такий тиск на олігархів, щоб ті бігли до путіна і просили захисту.

Нещодавно ми опублікували унікальний аудіозапис виступу заступника командира ПВК «Редут» полковника Сергія Саліванова («Салех») перед бійцями в Сирії. Він там розповідає, як Дерипаска фінансує 45-ту бригаду спецназу ВДВ, оплачує їхню амуніцію та спорядження. Тобто якщо на початку війни деякі олігархи писали якісь статті й висловлювалися, що війну треба було б припинити, то дуже скоро їм пояснили: «В'якатимете, проти вас використовуємо «Вагнер». І ті понесли гроші на військові потреби.

Зараз путін із пригожиним разом. Але якщо трон під путіним похитнеться або з його здоров'ям щось трапиться, цілком можливо, що пригожин діятиме максимально рішуче та кровопролитно, щоб транзит влади пройшов у його інтересах. Він має дуже серйозні амбіції. І він чудово розуміє: якщо до влади прийде, умовно кажучи, партія миру, яка виступає за припинення війни та перезавантаження відносин із Заходом, його швидко заарештують і вінстане однією з центральних фігур на міжнародному кримінальному суді. Тому для нього зараз ситуація — пан або пропав.

— Кінець путіна близький. Вплив таких персонажів, як кадиров та пригожин, зростає. Хто може реально претендувати на вищий кабінет у постпутинській росії?

— Транзит влади відбудеться не через легальні вибори. Навальний до останнього пропагував і закликав вірити у якесь «розумне голосування». Але ті, хто всередині системи, вже давно у подібне не вірять. Вони чітко розуміють, що це ритуали для обману людей, оскільки все вирішено наперед.

Транзит влади очевидно піде насильницьким шляхом. Якщо ми говоримо про умовних західників і колишніх лібералів (які зараз мімікрують у провоєнних та озвучують якісь меседжі проти України — не щиро, але в тренді), вони не здатні до жодних бойових дій, у них немає для цього сил.

Долю росії визначатимуть усередині силового блоку. Перша і найнебезпечніша, кровожерна та нелюдська група — це суворікін, пригожин, кадиров, які рвуться до влади. Суровікін — жорстокий генерал, який готовий втопити в крові будь-яку кількість людей, причому навіть із запасом, щоб на сто відсотків впоратися із завданнями путіна. Він це показав у Сирії. Йому було байдуже, скільки жертв буде серед мирного населення.

При цьому в силовому блоці є група, яка зневажає пригожина і кадирова, оскільки вони бачать у них загибель імперії. До того ж світ не зможе змиритися з наявністю у чеченських терористів і найманців пригожина ядерної зброї. Це очевидно.

Є ще кілька груп, які не хочу називати, бо неможливо там виділити якісь яскраві персонажі. Однак у них поки що є вплив, зв'язки на Заході, фінансові ресурси й зібрані величезні компромати. Ці люди пов'язані з такими мільярдерами як Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко.

Саме тому Тимченко і вкладається зараз у ПВК «Редут», а Дерипаска — у 45-ту бригаду. Тому що кожен олігарх розуміє, що йому будуть потрібні особисті спецнази під час майбутніх транзитів влади. Щоб до влади не прийшли пригожин з кадировим — один усіх на пляшку садитиме, а другий — кувалдою голову розбиватиме. Цього Ротенберги, Ковальчуки та інші не хочуть. Тому зараз, готуючись до боротьби за владу та за збереження своїх активів, російські фінансово-промислові еліти посилено створюють якісь нові бригади найманців — ПВК «Патріот», батальйон «Аланія» та інші. У період розподілу влади діятимуть ті, хто має сильні власні ПВК.

На завершення побажаю українцям мирного неба над головою, Перемоги та якнайшвидшого закінчення цього жаху.

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