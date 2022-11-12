Привіт Пригожину: з'явилася інформація про знищення на Донбасі керівництва вагнеровців

Нещодавно українські спецпризначенці повідомляли про ліквідацію заступника начальника штабу пригожинської ПВК Вагнера, а тепер появилася інформація по влучні удари Сил оборони по командному пункту ванеровців та будинку, де жили бойовики.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, це сталося у ніч проти 10 жовтня в Кадіївці (Стаханов). Втім, офіційного підтвердження цьому наразі немає.

«В ніч на 10 жовтня прилетіло чотири HIMARS. З окупованої території повідомляють, що загинуло 4 найбільше наближених до Пригожина осіб та 7 вагнерівців з числа їхніх заступників. Тобто, всього 11 ключових осіб з керівного складу ПВК Вагнер. Люди в Стаханові бачили, як їхні тіла вивозила ціла колона закритих автомобілів, швидше за все, на кожного загиблого був виділений окремий транспорт», — пише журналіст та додає, що окупанти, аби приховати втрати, розкручують інформаційну спецоперацію «Обстріл українцями мирних жителів в Стаханові».

Це далеко не перший удар ЗСУ по вагнеровцям у Кадіївці. У вересні була знищена казарма, влаштована у місцевому палаці культури.

Фото — скріншот

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