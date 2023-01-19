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«Незграбно натякнув на «Гру престолів»: журналіст вибачився перед Гаррі та Меган за свою колонку ненависті

22:33 20 січня 2023
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та герцогиня Меган, чия популярність серед британської громадськості впала до історичного мінімуму, розкритикували вибачення британського ведучого та журналіста Джеремі Кларксона за його «колонку ненависті» проти 41-річної Маркл. Вони звинувачують Кларксона в «поширенні риторики ненависті, небезпечних теорій змови і жінконенависництва при написанні статей». Про це повідомив американський журнал «People» з посиланням на прессекретаря подружжя. Вони сумніваються, що стаття, яка з'явилася в британській «Sun» у грудні, була поодиноким випадком, написаним поспіхом.

«Якщо всі інші його статті також не були написані „поспіхом“, як він стверджує, то ясно, що це не поодинокий випадок», — стверджують герцог і герцогиня Сассекськіпара.

Зокрема, Кларксон написав у Instagram: «Вранці на Різдво я написав Гаррі і Меган в Каліфорнію, щоб вибачитися».

Неправда, як пояснють герцог і герцогиня Сассекські: Кларксон зв'язався лише з принцом Гаррі.

Його груднева стаття стала відповіддю на серіал Netflix «Гаррі і Меган», в якому пара пояснила, чому покинула британську королівську родину у 2020 році. Автор написав щось на кшталт: «Я ненавиджу Меган». І що він хотів би, щоб її возили голою по британських містах і кидали в неї екскрементами.

Пізніше 62-річний телеведучий пояснив, що «незграбно» натякнув на серіал «Гра престолів». Десятки депутатів парламенту, а також дочка Кларксона розкритикували текст. Він отримав незліченну кількість скарг. Щобільше, як повідомляє американський журнал «Variety», Amazon Prime Video хочуть розірвати співпрацю з Кларксоном.

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