«Ми наробили багато помилок»: що відомо про мирні переговори принца Гаррі з королівською родиною

Принц Гаррі, який написав книгу «Запасний», нещодавно розкрив свої сподівання на примирення з королівською родиною, зокрема, заради своїх двох дітей. Королівські мирні переговори обов'язково відбудуться, але потрібно, щоб дружню руку простягнули з обох сторін, інформує express.co.uk.

В інтерв'ю для преси Гаррі не приховує, що хоче повернути свою сім'ю. Нещодавно він публічно заявив, що хоче вибачень від своєї родини, але стверджує, що вони не продемонстрували жодного бажання примиритися. Говорячи про свою відчужену сім'ю, Гаррі сказав, що хотів би сісти й провести належну розмову про це, додавши, що він хоче, щоб його брат і батько повернулися.

Як повідомляє Times, на думку джерела, близького до обох сторін, мирна зустріч, в якій візьмуть участь батько та двоє його синів, може бути запланована на найближчі місяці та має відбутися до коронації Чарльза III 6 травня. Це потребуватиме гнучкості з усіх боків, але це можна зробити, все можна виправити.

Крім Гаррі, Вільяма й короля, на церемонії мають бути присутні ще кілька осіб. Це будуть люди, яким принц Гаррі довіряє та які завжди прикривали йому спину, — хтось на кшталт Ельфа (Ед Лейн Фокс, колишній особистий секретар Гаррі) чи Крістофера (лорд Гейдт, колишній особистий секретар покійної королеви, який консультував Гаррі). Джерело додало: обом сторонам потрібно підняти руки й визнати: «Ми не все робили правильно, ми наробили багато помилок».

Нагадаємо, у книгарнях Великобританії, США, Франції, Німеччини та низки інших країн світу продають мемуари принца Гаррі «Запасний». Та уважні читачі вже впіймали герцога Сассекського на брехні.

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram