Опитування виявило кардинальні зміни: стало відомо, що британці думають про Гаррі і Меган

Популярність герцога і герцогині Сассекських серед британської громадськості впала до історичного мінімуму, повідомляє The Times. А все після публікації 10 січня мемуарів Гаррі Spare, які вже викликали фурор. Очікується, що книга стане одним з бестселерів 2023 року. Згідно з опитуванням аналітичної компанії YouGov, майже 70% людей негативно ставляться до принца Гаррі. За тиждень його рейтинг впав на шість пунктів. Наразі трохи менш як 60% британців вважають, що монархія — це добре для Британії. 64% людей виступають за збереження цього інституту в Британії в майбутньому. Також відбувся велике падіння популярності Гаррі і Меган. Британці старше 65 років віддають перевагу принцу Ендрю, а не герцогу і герцогині Сассекським.

41% опитаних вважають, що мотивацією Гаррі для видання таблоїда були гроші. 21% респондентів вважають, що пояснення Гаррі полягає в тому, що він хотів розповісти свою версію історії. Результати опитування показують, що одкровення принца Гаррі мало вплинули на популярність короля Чарльза, королеви-консорта Камілли або принца Вільяма і його сім'ї. Популярність короля та принца Вільяма зросла з часу останнього опитування, яке проводилося в середині минулого року.

У книзі, нагадаємо, Гаррі розповідає, зокрема, про свої погані стосунки з братом принцом Вільямом. Відносини братів охололи після того, як Гаррі одружився з Меган у 2018 році, і Вільям, як кажуть, заздалегідь попередив брата про Меган. У своїй книзі Гаррі стверджує, що його брат принц Вільям фізично напав на нього.

Тим часом принц Гаррі попередив, що в нього вистачить компромату ще на одну книгу.

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