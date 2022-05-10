Ведучий «Top Gear» Джеремі Кларксон закупив для України позашляховики та передав гуманітарну допомогу
Ведучий популярного у всьому світі автомобільного шоу «Top Gear» Джеремі Кларксон за багатьма світовими знаменитостями підтримав Україну. Британський ведучий долучився до збирання коштів для нашої країни. Завдяки цьому вдалося придбати позашляховики — Ford Ranger, Mazda BT-50 та Toyota Hilux.
«Завдяки щедрості пожертвували ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну», — написав Кларксон в Інстаграм.
Зазначається, що машини призначені для евакуації мирних жителів із окупованих територій.
«Тепер вони будуть використані для евакуації тих, хто перебуває в пастці боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено», — написав Джеремі та показав фото машин.
Раніше Україну підтримала Анджеліна Джолі, яка несподівано приїхала до Львова.
Також лідер U2 Боно заспівав з Тарасом Тополею у київському метро та побував в Ірпені та Бучі.
Фото instagram.com/jeremyclarkson1178
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