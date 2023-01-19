Кривавий фінал: тиснява перед вирішальним матчем престижного турніру призвела до загибелі вболівальників (відео)

Щонайменше двоє людей загинули та близько 80 уболівальників отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок тисняви перед стадіоном у Басрі на півдні Іраку напередодні фіналу Кубка Перської затоки.

Господарі дійшли до вирішального поєдинку престижного турніру лише вп'яте в історії (і вперше з 2013 року), тож десятки тисяч фанатів, незважаючи на відсутність заповітних перепусток на стадіон, захотіли стати частиною історичного поєдинку за участю їхніх земляків. Ось тільки, збираючись під стадіоном ще з ночі, в день гри на територію арени ніхто із «зайців» потрапити не зміг. Коли розпочалася тиснява, турнікети перед стадіоном ще були закриті. Найспритнішим вдалося прорватися, але багато хто не зміг вибратися з божевільного натовпу.

На великій кількості двох людей мають reportedly been killed and dozens injured in stampede near stadium in Iraq ahead of Gulf Cup final pic.twitter.com/prPyJ4xKbp — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2023

«Я не очікував такого хаосу, — наводить слова вболівальника Мумена Аднана агентство Al Jazeera. — Через тисняву я впав та поранив руку. Спочатку я не зміг пройти на стадіон, але потім все ж таки вдалося прорватися через ворота для журналістів. Я не очікував, що фінал проходитиме у таких складних умовах».

Зазначимо, що Ірак уперше з 1979 року приймає турнір. Протягом кількох десятиліть країна не могла проводити жодних міжнародних спортивних змагань на своїй території через санкції. А нинішній Кубок Перської затоки призвів до напливу десятка тисяч туристів з-за кордону, що посилило навантаження на й без того слабку інфраструктуру приймаючого міста.

Додамо, що сам фінал між Іраком та Оманом завершився перемогою господарів у додатковий час — 3:2 (Байєш, 24, Аттван, 116, з пенальті, Юннес, 120+2 — Аль Яхіаєй, 90+10, з пенальті, Аль Малкі, 119), які стали чотириразовими тріумфаторами турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний матч в Індонезії завершився загибеллю 129 людей.

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