Алеку Болдвіну загрожує ув'язнення за вбивство українки

У четвер, 19 січня, окружний прокурор Санта-Фе, штат Каліфорнія, Мері Кармак-Олтвіс заявила журналістам, що вона має намір звинуватити знаменитого актора Алека Болдвіна в ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Гатчінс. Як повідомляли «ФАКТИ», у жовтні 2021 року на зйомках вестерну «Раст» загинула 42-річна уродженка України Гатчінс. Також отримав вогнепальне поранення режисер фільму Джоел Соуза. Постріл був зроблений з револьвера, який тримав у руках Болдвін. Галині куля влучила у груди. Джоел був поранений рикошетом у плече.

Алек репетирував сцену. Він вихопив «Кольт» 45-го калібру та направив його у бік кінокамери. Актор був упевнений, що револьвер заряджений холостими патронами. Зброю йому передав із рук у руки помічник режисера, який вигукнув фразу «cold gun». Вона означає, що зброя є безпечною.

«Я не знаю, що сталося на майданчику. Не знаю, як бойовий патрон опинився у цьому револьвері. Не знаю», — заявив Болдуїн в інтерв'ю телеканалу ABC у грудні 2021 року.

Прокурор Кармак-Олтвіс наголосила, що має достатньо доказів для висування звинувачень. Зробить вона це наприкінці січня. Крім Болдвіна, звинувачується Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала на зйомках за збройовий реквізит. Вона готувала злощасний «Кольт» і заряджала його патронами.

«Ніхто не може бути вищим за закон. І кожен заслуговує на правосуддя», — сказала окружний прокурор.

Судити Болдвіна та Гутьєррес-Рід будуть присяжні. Якщо вони винесуть обвинувальний вердикт, актору загрожує ув'язнення строком до півтора року та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.

Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю «Міжнародна журналістика». Знімала у Великій Британії документальні фільми. Потім вийшла заміж та переїхала до США, де зробила успішну кар'єру кінооператора. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав Галину однією з висхідних зірок американської кінематографії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Алек Болдвін та Метью Гатчінс, вдівець Галини, досягли досудової домовленості щодо цивільного позову. Гатчінс висловив задоволення у зв'язку з цим. Однак це, як бачимо, не вплинуло на рішення окружного прокурора.

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram