Окупанти розгорнули польовий шпиталь на Луганщині для 300 своїх поранених військових та «вагнерівців», — Генштаб

Ворог основні зусилля зосереджуює на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямах. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському — обороняється. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новосілка на Донеччині, а також Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь виклики у військові комісаріати почали надходити IT-фахівцям, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Ворог продовжує використовувати мережу громадських закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, у приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БПЛА типу Ланцет-3.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися чергова зустріч на базі Рамштайн, на якій стане зрозумілим, скільки та якого озброєння отримає Україна для боротьби з російськими агресорами.

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