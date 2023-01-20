39.86 / 40.55 42.27 / 43.33
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Розшукували кілька днів: на Чернігівщині трагічно загинув колишній депутат

10:10 20 січня 2023
Розшукували кілька днів: на Чернігівщині трагічно загинув колишній депутат

На Чернігівщині попрощалися з 32-річним колишнім депутатом Менської районної ради Костянтином Ніколайчиком. Його тіло напередодні дістали з річки Мена, повідомив Суспільному голова Менської громади Геннадій Примаков.

За його словами, декілька днів Ніколайчика шукали, а потім виявили у річці.

За версією представників ДСНС, чоловік міг послизнутися і впасти в річку.

«Загиблий — 32-річний житель села Киселівка Менської територіальної громади, який зник за невідомих обставин ще ввечері 12 січня. Ймовірніше за все, проходячи вздовж крутого берега річки, чоловік не втримався, впав у водойму та потонув», — йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Чернігівській області.

Відомо, що 2017 року Костянтин Ніколайчик балотувався на посаду голови Менської ОТГ.

Нагадаємо, минулого літа на Києвщині кілька днів поспіль фіксували смерті підлітків від утоплення.

711

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Пригожин

Не віддавали трупи «вагнерівців»: пригожин виявив українських «шпигунів-диверсантів» у луганському моргу

пенсіонер

Пенсіонерам припиняють виплату на картку: як цього уникнути

Піке та Шакіра

«Цей Casio на все життя», — Піке відповів Шакірі, яка висміяла його у новій пісні

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Індексація пенсій у березні: кому виплати збільшать на 1500 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту