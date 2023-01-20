Розшукували кілька днів: на Чернігівщині трагічно загинув колишній депутат

На Чернігівщині попрощалися з 32-річним колишнім депутатом Менської районної ради Костянтином Ніколайчиком. Його тіло напередодні дістали з річки Мена, повідомив Суспільному голова Менської громади Геннадій Примаков.

За його словами, декілька днів Ніколайчика шукали, а потім виявили у річці.

За версією представників ДСНС, чоловік міг послизнутися і впасти в річку.

«Загиблий — 32-річний житель села Киселівка Менської територіальної громади, який зник за невідомих обставин ще ввечері 12 січня. Ймовірніше за все, проходячи вздовж крутого берега річки, чоловік не втримався, впав у водойму та потонув», — йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Чернігівській області.

Відомо, що 2017 року Костянтин Ніколайчик балотувався на посаду голови Менської ОТГ.

Нагадаємо, минулого літа на Києвщині кілька днів поспіль фіксували смерті підлітків від утоплення.

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