ДТП із 14 загиблими у Чернігівській області: водію винесли вирок

На Чернігівщині суд виніс вирок водію вантажного автомобіля «DAF», який спричинив загибель 14 пасажирів маршрутного автобусу у грудні 2021 року. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами справи, рухаючись у напрямку міста Мена, обвинувачений виїхав на смугу зустрічного руху автодороги «Чернігів-Грем'яч», де зіткнувся з маршрутним автобусом «MERSEDES» «Борзна-Чернігів», що прямував до обласного центру.

За вчинення ДТП із 14 загиблими водія засуджено до 9 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

ДТП сталося вранці 7 грудня на автодорозі Н-27. Водій автобуса та 10 його пасажирів загинули на місці, ще двоє людей померли у лікарні. Наступного дня у Чернігівській області було оголошено скорботу за загиблими, всім установам та організаціям незалежно від форми власності цього дня було рекомендовано скасувати розважальні заходи.

Нагадаємо, масштабне ДТП за участі кількох авто також сталося 1 грудня у Києві. Кількість постраждалих у ньому ще уточнюється.

Фото ДСНС

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