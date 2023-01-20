В Херсонський області під обстріл потрапив автомобіль поліції, є загиблий

Під час стабілізаційних заходів на Херсонщині під обстріл російських окупантів потрапила машина поліції.

Один поліцейський загинув, ще четверо його колег тяжко поранені, повідомили у поліції Миколаївської області.

Це сталося 19 січня на деокупованій території Бериславського району. Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії автомобіль миколаївських поліцейських спецпризначенців батальйону «Тавр».

Юрій Хижинський загинув на місці.

Ще четверо його колег отримали численні уламкові травми. За життя одного з поліцейських зараз борються лікарі.

Загиблому поліцейському було 29 років. Працювати в поліції він розпочав у 2014 році. З 2018 року захищав країну у складі роти поліції особливого призначення на сході України.

«Колеги назавжди запам'ятають його відповідальною людиною, щирою, доброзичливою, усміхненою та гідним правоохоронцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним Юрія Хижинського та глибоко сумуємо разом із ними. Світла пам'ять», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня на Херсонщині на міні підірвалися три працівники ДСНС з Житомира.

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