39.18 / 39.86 40.67 / 41.63
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смерть рятувальників: у Херсонській області на міні підірвалися три працівники ДСНС із Житомира

8:33 25 грудня 2022
Смерть рятувальників: у Херсонській області на міні підірвалися три працівники ДСНС із Житомира

Під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні троє рятувальників з Черкащини — прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, молодший сержант Дмитро Краснощоков загинули на місці, а по дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

«Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра», — додали у прес-службі Головного управління ДСНС у Житомирській області.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі.

Нагадаємо, раніше під час знешкодження ворожих боєприпасів на деокупованій території Херсонщини загинув начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, а також вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

регіна тодоренко

Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Андрій Борячук з дружиною

Ексфутболіст збірної України, який зустрічався з Владою Седан, одружився (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту