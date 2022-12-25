Смерть рятувальників: у Херсонській області на міні підірвалися три працівники ДСНС із Житомира

Під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні троє рятувальників з Черкащини — прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, молодший сержант Дмитро Краснощоков загинули на місці, а по дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

«Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра», — додали у прес-службі Головного управління ДСНС у Житомирській області.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі.

Нагадаємо, раніше під час знешкодження ворожих боєприпасів на деокупованій території Херсонщини загинув начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, а також вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

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