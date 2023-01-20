Затягування війни допомогає росії: Зеленський звернувся до учасників «Рамштайну»

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн» (нині проходить у Німеччині) із закликом до партнерів прискоритися з постачанням зброї.

Ключові меседжі українського очільника передає британська The Guardian.

Зокрема, під час виступу по відеозв'язку Зеленський заявив, що росія прагне знищувати цілі нації, тож війна вирішить, «у якому світі ми житимемо». Також він висловив упевненість в тому, що «кремль має програти».

Також президент України думає, що затягування війни допомагає росії.

«Час залишається зброєю росії. Ми маємо прискоритися», — наголосив президент України.

Він дякував учасникам зустрічі за надану допомогу, але додав, що Україна досі чекає від партнерів на танки.

«Сотні подяк — це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів», — сказав Зеленський.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що партнери України продовжуватимуть її підтримку.

«Ми продовжуватимемо відстоювати принцип, згідно з яким кордони не можуть бути перемальовані силою. І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав та обов'язків», — сказав глава Пентагону.

Зустріч міністрів оборони США і країн Євросоюзу на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині є восьмою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наразі, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, для України пріоритетом залишається наступальне озброєння (передовсім — сучасні танки) та системи ППО.



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