«Альфа-Банк», геть з України!": у Києві мітингували проти російського банку та чиновниці НБУ

Біля центрального офісу «Сенс банку» (до грудня 2022 року — «Альфа-Банк») відбулася акція протесту. Зокрема, мітингувальники вимагали виходу «Альфа-Банку» з України та заявили про причетність директора департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталії Дегтярьової до лобіювання інтересів російської фінустанови на 11-му місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Протестувальники прийшли з плакатами «Альфа-Банк, геть з України!», «Дегтярьову на нари!», «Альфа-самка, геть з Нацбанку» до бізнес-центру на вулиці Саксаганського у Києві, скандували написані на плакатах гасла та роздавали перехожим та співробітникам БЦ листівки, що імітують російську 500-рублеву купюру із зображенням чиновниці Нацбанку.

«Майже 11 місяців повномасштабної кривавої війни працювали „Альфа-Банк“, що належить людям з найближчого оточення путіна, і букмекер 1xbet, який відкрито підтримує війну і публічно відраховує відсоток з доходів „російським героям спецоперації“. Рублі, які отримує Дегтярьова від „Альфа-Банку“ та інших російських установ, мокрі від крові українців», — йдеться у листівці.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що НБУ не бачить підстав для націоналізації «Альфа-Банку». Представники експертного середовища жорстко розкритикували цю заяву. Зокрема, економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук підкреслив, що працюючий «Альфа-Банк», власники якого входять до найближчого оточення володимира путіна, дискредитує президента та керівництво НБУ, тоді як директор департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярьова «дружить» з «Альфа-Банком» щонайменше з 2018 року. Своєю чергою журналіст і колишній головний редактор «Економічної правди» Сергій Лямець зазначив, що після оприлюднення інформації, яка може свідчити про роботу голови департаменту банківського нагляду НБУ Наталії Дегтярьової на користь букмекера 1xBet, який фінансує російську армію, чиновниця має бути звільнена.

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