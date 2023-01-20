Чемпіон Європи відмовився грати за Україну і виступатиме під іншим прапором

Лідер збірної України з шахів на останніх великих турнірах 20-річний Кирило Шевченко, який став з командою у 2021 році чемпіоном Європи, змінив спортивне громадянство і виступатиме під румунським прапором, повідомляє Федерація шахів Румунії у Facebook.

«Для нас велика честь повідомити, що один із наймолодших і найперспективніших шахістів світу, український гросмейстер Кирило Шевченко, вирішив грати у шахи під румунським прапором», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що киянин Кирило Шевченко, який обіграв минулого року найкращого шахіста сучасності Магнуса Карлсена, став гросмейстером у 2017 році, у віці 14 років, і нині посідає у світовому рейтингу 78-е місце.

Про причини зміни українцем спортивного громадянства не повідомляється, але не виключено, що вирішальним стало фінансове питання. Принаймні, як повідомляє Gazeta Sporturiol, разом із Шевченком під прапори Румунії перейшов 26-річний угорський шахіст, віцечемпіон Шахової олімпіади-2014 Ріхард Раппорт, який посідає в рейтингу ФІДЕ 14-ту позицію. Отож, батько спортсмена повідомив, що мільярдер Саша Драгич, який народився в Сербії, зробив його синові «неперевершену спонсорську пропозицію», від якої Раппорт-молодший не зміг відмовитися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіонка світу з шахів Олександра Костенюк, яка засудила вторгнення в Україну, відмовилася грати за росію.

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