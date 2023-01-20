Окупанти вводять спецперепустки у Мелітополі та проводять мобілізацію на Луганщині, — Генштаб

Противник продовжує періодично проводити наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямах, збільшує інтенсивність застосування авіації. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках обороняється, повідомили у Генштабі.

Окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі лише після надання своїх персональних даних.

Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, в окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема і за рахунок співробітників так званого МНС.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів росіян.

Білорусь продовжує надавати всіляку підтримку російській агресії. Крім спільних навчань повітряно-космічних сил росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони білорусі, на території республіки триває підготовка російських підрозділів.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони США та країн Євросоюзу, на якій обговорювали пакет військової допомоги Україні. Київ просив допомогти з наступальним озброєнням, передусім сучасними танками. Але цю позицію не закрили, доки не змогли домовитися, зазначив міністр оборони Німеччини.

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