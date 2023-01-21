В Україні, де триває пенсійна реформа, накопичувальні пенсії можна буде передавати у спадок. Про це заявила заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак під час телемарафону, коментуючи впровадження другого рівня пенсійної системи.

«Накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідно ця приватна власність у разі, якщо з вами щось відбувається, переходить до ваших нащадків, спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців. Тобто незалежно від того, як буде розвиватися ваше життя — це вже ваші гроші, на які маєте право тільки ви», — наголосила посадовиця.

На її думку для переходу на накопичувальні пенсії є всі підстави, адже співвідношення тих, хто працює, і пенсіонерів, наразі становить 1:1. Це надто мало для нормального функціонування солідарної системи та забезпечення гідних пенсійних виплат, пише social.com.ua.

«У 2022 році один офіційно працевлаштований громадянин в Україні утримував через солідарну пенсійну систему одного пенсіонера. І це означає, що ми або маємо платити дуже низькі пенсії, або сплачувати дуже високий єдиний соціальний внесок. Фактично, у нормальній ситуації на одного пенсіонера має бути хоча б дві — три людини, що працюють. І таке зниження співвідношення кількості тих, хто працює, до кількості пенсіонерів є загрозливим. І, на жаль, тенденції погіршилися внаслідок воєнних дій, оскільки багато працездатних українців виїхали за кордон», — наголосила Марчак.

Вона додала, що для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12−15% від заробітної плати.

«На поточному етапі в проєкті закону закладено відрахування 4%: 2% — це роботодавець за працівника, 2% — це держава додатково до роботодавця, що є небагато за світовими мірками. У міжнародній практиці вважається, що хорошим результатом накопичувальної пенсійної системи є те, коли вона дає додатково до солідарної пенсійної системи хоча б 12−15%, а краще вище, від зарплати», — наголосила посадовиця.

Як писали «ФАКТИ», запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни.

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