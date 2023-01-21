«Все, я більше не плачу»: колишня Остапчука поділилась особистими емоціями

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка раніше розповіла про найскладніший рік життя, після похорону рідного дядька в Іспанії повернулась до соцмереж та сторіз в Instagram, де показала кадри місцевих пейзажів, не оминувши згадки про родича.

«Спочивай з миром, — написала Христина. — Включила твою улюблену пісню, і подивись, яка погода, ти точно це сонечко. Знаєш, зараз пусто в душі та болить, але я дякую, що я змогла бути поряд від усієї нашої родини. Все, я більше не плачу. Посміхаюсь. Як ти й завжди хотів. Ніколи не думала, дядько, що ти покажеш мені й такі місця Марбельї. Але я тут, з тобою. Вся твоя родина з тобою».

За словами Христини, яка досі не ділиться причинами розставання із Володимиром, в неї нема чарівної пігулки, щоб «випив і забув».

«Але це частина нашого життя, яку вже не відмінити, не переграти в інших ролях».

Фоловери запитали у Горняк, що ж стало причиною смерті дядька. Вона відповіла, що серце, воно у родича «було дуже добрим».

Раніше ФАКТИ розповідали про справжню причину розлучення Володимира Остапчука з дружиною.

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