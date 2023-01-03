Найскладніший рік життя: колишня кохана Володимира Остапчука зробила відверте зізнання

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, яка вирушила зимувати у Відень, підвела підсумки минулого року, й він, як і для мільйонів українців, в неї теж виявився вкрай складним. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

«2022 рік був дуже виснаженим для кожного з нас. Персонально для мене, так дуже не простим, я б навіть сказала, що найскладніший̆ рік мого життя, — заявила Христина. — В якихось моментах рік був дуже повчальним, адже в цьому році ми точно навчились цінувати те, що раніше не помічали!«

За словами екскоханої телеведучого, зараз вона цінує кожен день.

«Та я б хотіла все ж таки підняти цей келих і загадати бажання, так воно єдине для кожного з нас зараз, і я дуже вірю в те, що воно здійсниться, і наші українські очі більше не плакатимуть, та ми всі будемо жити на своїй рідній̆ землі, найкращій Українській землі!!!» — додала вона й пізніше у сторіс продемонструвала фото, де видно, що Новий рік зустрічала з подругами.

Натомість Володимир Остапчук після розлучення, яке досі офіційно ніхто з пари не прокоментував, зі своєю новою пасією — журналісткою Катериною Полтавською, вирушили в деокупований Херсон. На одній із світлин, які виставила пара, обоє витирають ноги об російський прапор.

Нагадаємо, Христина Горняк викрила псевдоволонтера, який привласнив гроші для захисників.



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