Володимир Остапчук закрутив новий роман: стала відома справжня причина розлучення

Телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно неочікувано розлучився з другою дружиною Христиною Горняк, не довго холостякував і закрутив новий роман. Про це пише TikTоk-блогерка Юлія Тимошенко. Вона підмітила, що Володимир та журналістка Катерина Полтавська часто публікують у соцмережах схожі світлини з однієї локації. Зокрема, вони показували однаково сервірований стіл, кімнату, коридор, який вони по черзі прибирали після встановлення ялинки. До речі, однакової.

Пару розсекретила і травесті діва Монро. У своєму Telegram-каналі зірка розповіла: «А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, яка допомагає відновлювати акаунти в Instagram. Вона і йому допомагала повернути аккаунт».

Крім того, 22-річна Катерина зізнається, що у неї з’явився коханий.

Нагадаємо, кілька років тому Остапчук зі скандалами розлучився із Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей.

Його другою дружиною стала Христина Горняк, на весіллі з якою Володимир зі сльозами зізнавався у вічному коханні.

Наразі пара не живе разом. Розлучення ні Володимир, ні Христина не коментують. Горняк лише зазначила, що переживає болісний період.



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