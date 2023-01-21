«Замовники сплачують додаткові податки»: як оподатковують ФОП-переселенців

Досить часто фізичні особи-підприємці (ФОП), які переїхали з окупованих областей в міста, підконтрольні Україні, скаржаться, що їхнім замовникам доводиться платити додаткові податки за надані ними послуги. Клієнти пояснюють це вимогами податкової, бо місцеперебування ФОПа, згідно з Єдиним державним реєстром (ЄДР), є тимчасово окуповані території. Чи закономірно це — відповідь надали в «Юридичному пораднику для ВПО».

«За загальним правилом ФОП здійснює оподаткування доходів самостійно. Проте це не поширюється на випадки, коли замовник (контрагент) оплачує товар / виконані роботи / надані послуги ФОПам, місцезнаходження яких за ЄДР є тимчасово окупованою територією, — пояснюють юристи. — Що це означає на практиці? Будь-які доходи з джерелом їх походження з іншої території України, що нараховуються (виплачуються) ФОПам, які мають податкову адресу згідно ЄДР на тимчасово окупованій території, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати за кордон України. Тобто, оскільки, згідно з ЄДР податковою адресою ФОПа є тимчасово окуповане місто, замовники (контрагенти) законно утримують та сплачують додаткові податки! Тривалий час відкритим та дискусійним було питання, чи потрібно самим ФОПам включати отримані доходи до загального оподатковуваного доходу, але 2020 р. до Податкового кодексу України було внесено зміни, які передбачили, що цього робити не потрібно».

Замовники (контрагенти) ФОПів, місцезнаходження яких за ЄДР є тимчасово окупованою територією, повинні утримати та сплатити з нарахованої (виплаченої) ФОПу суми: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%;військовий збір за ставкою 1,5%.

«Задля того, щоб замовники (контрагенти) не мали обов’язків утримувати та сплачувати додаткові податки, ФОП має можливість визначити місце здійснення господарської діяльності на підконтрольній території України шляхом внесення до ЄДР відповідних змін. У разі визначення місця здійснення господарської діяльності на підконтрольній території України ФОП втрачає право на добровільну сплату ЄСВ (надається ФОП із тимчасово окупованих територій).

При цьому нагадуємо, що під час воєнного стану: ФОП І та ІІ групи мають право не сплачувати єдиний податок з 1 квітня 2022 року до припинення /скасування воєнного стану та не заповнювати у цей період декларацію платника єдиного податку — ФОП за місяці, коли податок не платився; не платити ЄСВ «за себе» та найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ — у період воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення / скасування, починаючи відлік з 1 березня 2022 року.

Це право, а не обов’язок. Тож, за бажанням ФОП можуть й надалі платити і єдиний податок, і ЄСВ. Тим не менше, після завершення воєнного стану доплачувати за місяці звільнення від податків і зборів потреби не буде.

ФОП ІІІ групи мають право: не платити ЄСВ «за себе» та найманих працівників у випадку призову під час мобілізації на військову службу до ЗСУ — у період воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення / скасування, починаючи відлік з 1 березня 2022 року; перейти на 3 групу єдиного податку з особливостями, яка передбачає оплату 2% замість 5% єдиного податку протягом усього воєнного стану (до останнього календарного дня місяця, в якому завершиться воєнний стан) або до моменту добровільної відмови від особливостей оподаткування".

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