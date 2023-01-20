Українцям знову доступна допомога від ООН у розмірі 6600 грн: як подати заяву

Українці, які постраждали від війни, знову можуть отримати грошову допомогу від ООН.

Прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН відновили у січні. Зареєструватися на виплати 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах 10 регіонів України, йдеться на сайті БФ «Право на захист».

Зареєструватися на виплати можуть ті, хто не отримував міжнародної допомоги раніше, а також підпадає під певні критерії. Сім'я, яка претендує на допомогу з доходом менш як 5400 грн на особу та належить до наступних категорій:

- переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають уразливості зі списку нижче;

- особи, які не переміщалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Київська, Львівська; і мають уразливості зі списку нижче;

- люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022 року та мають уразливості зі списку нижче.

Також обов'язковою умовою отримання виплат є наявність одного або кількох критеріїв уразливості (для всіх трьох перерахованих вище категорій):

- сім'я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

- сім'я, яку очолює один одинокий/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або літня людина з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

- сім'ї з однією або декількома особами з інвалідністю. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями вразливостей;

- прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Заповнити заявку на допомогу потрібно у пункті збору даних, мати при собі оригінали всіх необхідних документів та довідки.

У пункті збору необхідно надати таку інформацію:

- ПІБ згідно з документом, що засвідчує особу;

- місце та дата народження, номер телефону (на який вам прийде SMS про надходження коштів);

- податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

- свідоцтво про народження дітей (за наявності);

- номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки «єПідтримка» не підходять.

- будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, виписки тощо).

Для збору даних повинні бути присутніми всі члени сім'ї, які підпадають під критерії.

Нагадаємо, багатодітні українські родини можуть одержати матеріальну допомогу від ЮНІСЕФ.

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