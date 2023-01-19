Військовозобов’язані повинні протягом 7 днів звернутися до військкоматів для уточнення даних: юристи розвіяли міфи про нові правила обліку

З 5 січня діють нові правила військового обліку, затверджені Постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року, які вже встигли викликати жваве обговорення у суспільстві. Розібралися, де правда, а де міф, у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Змінено підстави надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації — міф.

Підстави надання відстрочки від призову під час мобілізації визначені на рівні закону та закріплені у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тобто, нові Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів їх не змінюють. Новий Порядок передбачає обов’язок військовозобов’язаних інформувати військкомати (зараз це ТЦК та СП — територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — Авт.) про наявність підстав надання відстрочки, а також зміну облікових даних — це правда.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в 7-денний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації".

Щодо того, що всі військовозобовʼязані повинні протягом 7 днів із набрання чинності правилами звернутися до військкоматів для уточнення даних — міф.

«Звертатися потрібно у випадках, описаних вище, а також в 7-денний з дня прибуття до нового місця проживання для взяття на військовий облік. Окрім того, відтепер у виконкомів місцевих рад з’явився обов’язок інформування військкоматів у 7-денний строк про чоловіків, які:

прибули для проживання з інших адміністративно-територіальних одиниць без зняття з військового обліку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

вибули до нового місця проживання без зняття з військового обліку.

Посольства та консульства не отримали право повертати військозобовʼязаних із-за кордону та видавати повістки. Змінами передбачено, що дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час.

Проте конкретні повноваження чи процедури, за допомогою яких таке сприяння буде відбуватися, залишаються невизначеними. Зі змісту нового Порядку не випливає можливість вручення повісток чи проведення заходів з примусової депортації громадян, які підлягають мобілізації. Крім того, аналогічне повноваження уже було у попередньому підзаконному акті з питань військового обліку".

Твердження, що жінки, так само як і чоловіки, зобов’язані пред’являти військово-облікові документи при прийнятті на роботу, за словами юристів, це частково правда.

«Але по-перше, це стосується тільки жінок, які підлягають військовому обліку. По-друге, жінки, які здобули освіту за медичною/фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані до 31 грудня 2026 року. На роботодавця покладається обов’язок ведення військового обліку на підприємстві та повідомлення військкоматів про прийняття на роботу, звільнення військовозобов’язаних — це правда».

Нагадаємо, адвокат пояснив, як вертатимуть чоловіків з-за кордону.

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