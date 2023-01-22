«На родючих ґрунтах має бути пшениця, а не воронки від вибухів»: Зеленський про загрозу голоду в світі

Голод повинен назавжди залишитися в історії, яка минула й не може повернутися. Це повинно бути глобальною метою, заявив президент Зеленський у звертанні до учасників Конференції міністрів сільського господарства в Берліні.

«Право на їжу — так само, як право на чисту питну воду, — має бути фундаментальним правом кожної людини. На всіх континентах. І будь-хто, хто намагається позбавити людей їжі чи питної води, є ворогом не лише для тих, кого він прирікає на голод чи спрагу, а й ворогом для людства. Таких ворогів ми маємо перемагати спільно!» — певен очільник Української держави.

Україна завжди була й завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства.

Навіть зазнавши терористичної агресії з боку росії, ми продовжуємо експортувати продовольство до країн в усьому світі.

Хоч росія й продовжує свідомо завдавати ракетних ударів по нашій інфраструктурі, зокрема по портах і транспорту, а також продовжує жорстокі бойові дії у надзвичайно важливих регіонах для аграрного виробництва, українські фермери та агрокомпанії знаходять можливість обробляти поля.

«Це наша моральна константа — на родючих ґрунтах має бути пшениця, а не воронки від вибухів», — підкреслив президент Зеленський.

До війни, яку росія розв’язала проти України, і якою знищує наш потенціал, зокрема аграрний, щомісяця ми відправляли на експорт 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії росії з блокування нашого експорту продовольства постачання скоротилося вдвічі.

Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах — в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства.

Для Європи це означає зростання цін. Для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності. Для Африки, для таких країн, як Ефіопія або Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей.

Перемогти голод, гарантувати продовольчу безпеку і стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку — реально, вважає Володимир Зеленський.

Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду.

«Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!» — підкреслив український лідер, запросивши учасників конференції до Києва для конкретних домовленостей.

Нагадаємо, підбиваючи підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн», Зеленський зазначив, що вдалося домовитись про постачання Україні нової військової допомоги.

Президент подякував США, європейським партнерам та Канаді за оборонний пакет, який підсилить ЗСУ у боротьбі з російськими загарбниками.

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