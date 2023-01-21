Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн», під час якої обговорювалися нові пакети допомоги, зокрема й постачання танків, але з цього питання учасники згоди так і не дійшли.

«Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі „Рамштайну“. Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що нинішній „Рамштайн“ зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні — вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги. Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене. Я звернувся до учасників зустрічі у Рамштайні, нашої контактної групи з питань оборони. І я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися», — зазначив президент у відеозверненні до українців.

За словами Зеленського, вдалося суттєво посилити артилерію ЗСУ — гарматами і снарядами, до арсеналу Сил оборони додали кілька сотень бойових машин, також анонсоване постачання ракет для реактивних систем і для зенітників.

Він подякував США за один із найбільших оборонних пакетів, а також європейським партнерам та Канаді.

«Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, — це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко — для нашої оборони. Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди», — зазначив президент.

Силам оборони, зокрема, передадуть 8 ЗРК Avenger, ракети для систем NASAMS, 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 позашляховиків, 19 гаубиць, тисячі артилерійських снарядів. Очікується постачання ППО Patriot, танків Challenger, гелікоптерів…

Що ж стосується «леопардів», то дискусія триває. Так, очільник оборонної офіції Німеччини Борис Пісторіус говорив, що ФРН «не стоятиме на заваді партнерів». Але під час зустрічі звучали аргументи як «за», так і «проти».

«Ми не можемо сьогодні сказати, яким буде рішення і коли воно буде прийняте. Я хотів би діяти швидко, у разі ухвалення рішення, але у разі негативного рішення зробити нічого не можна. Фінальне рішення про танки ухвалять найближчим часом і воно залежатиме від канцлера Німеччини Олафа Шольца», — зазначав він.

Нагадаємо, що до пакету допомоги увійшла, зокрема, високоточна зброя — 600 ракет Brimstone. Великобританія пообіцяла поставити її найближчим часом.

Фото Офісу президента

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