День Соборності України 2023: сердечні привітання зі святом

22 січня в Україні відзначають День Соборності. Саме цього дня у 1919 році було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

У 1990 році, ще до отримання Україною незалежності, між Львовов і Києвом було створено «живий ланцюг» з мільйонів людей, які трималися за руки. Ця акція стала підтвердженням єдності та стійкості українського народу, і стала однією з наймасовіших у світовій історії.

Архівне фото, Вікіпедія

На офіційному рівні День Соборності святкують з 1999 року.

Оскільки це свято пов’язане з об’єднанням українських земель, воно ще раз підкреслює прагнення усіх без винятку українців до незалежності та єдності рідної країни.

Тож саме час привітати рідних і близьких, навіть якщо нині вони перебувають у далеких краях.

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх!

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Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії — День Соборності. Це свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Давайте тримати стрій та йти далі до перемоги!

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Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

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Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна рідна земля!

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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми — єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу — Дня Соборності України!

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День соборності України — одне з головних історично важливих свят. Цього дня бажаємо благополуччя нашій країні, наснаги та успіху кожному захиснику та захисниці. Нехай в серцях українців панують світло та любов навіть в найтемніші часи. Мирного неба та міцного здоров'я!

Нагадаємо, таролог та екстрасенс Роман Шептицький попередив про високу імовірність завдання рф ракетних ударів по Україні саме 22 січня, на День Соборності.

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