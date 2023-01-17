Можуть повторити теракти: екстрасенс закликав не уникати сигналів тривоги в найближчі дні

18, 19 та 22 січня в Україні можуть статися події, які мають негативний характер —мова йде про удари з повітря. Відповідне відео-попередження виклав в себе на сторінці таролог та екстрасенс Роман Шептицький, який раніше шокував українців прогнозом на 2023 рік.

«Ці дати непрості, адже означають релігійні свята, ми маємо другий Святий вечір, тоді Водохреща та День Соборності. По енергії в такі дати нечисть любить біснуватися, тому цими днями потрібно бути вкрай обережними та уважними, можна очікувати від гадів все, що можливо. Ось така прийшла мені інформація і я вирішив зробити розклад, — поділився Роман Шептицький. - Перша карта, яка мені випала на 18 січня — „П'ятірка кубків“. Тому день буде непростим та нестабільним, в тому числі можуть бути масовані обстріли чи терористичні акти. На 19 січня випала „Дев'ятка перевернута“ — теж не дуже добра карта. Вона символізує бажання, які не збуваються. Тобто наші мрії про тихі та мирні дні поки що далеко від нас, ворог темпів не здаватиме. Ба більше, попереду найважчі місяці — лютий і березень, які в своєму роді будуть вирішальними. 22 січня вороги теж захотять зробити неприємний подарунок, тому закликаю не нехтувати тривогами».

Екстрасенс додав, що найближчим часом тактика ворога буде змінюватись, це пов’язано зі зміною командувача. Й будуть використані більш жорсткіші шляхи, битимуть, на жаль, не лише по об’єктам інфраструктури.

«Ви знаєте мене, я не залякую ніколи, проте хочу попередити. Видно, як вороги почали застосовувати ракети, які ми не здатні збивати. І загрози такі далі будуть».

Нагадаємо, рятувальні роботи у Дніпрі завершено: у ДСНС назвали остаточну кількість загиблих.

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