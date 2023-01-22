Право на субсидію: як порахувати самому

Отримати субсидію від держави можна не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання палива для опалення та деякі інші види послуг.

Для того, щоб дізнатися, чи можна розраховувати на субсидію для оплати комунальних послуг, потрібно провести розрахунки.

Вони індивідуальні для кожної сім’ї чи домоволодіння. Розраховується обов’язковий відсоток платежу. Якщо він менший за суму за комунальні послуги — субсидію нададуть, пише офіційний сайт влади Івано-Франківська.

Як підрахувати обов’язковий платіж по субсидії

Спочатку слід визначити середньомісячний загальний дохід членів сім’ї (виплати ВПО при цьому не враховуються, а стипендія — так).

Далі сума середньомісячного загального доходу поділяється на кількість учасників домогосподарства — так отримується середньомісячний дохід однієї особи.

Цю суму ділять на розмір прожиткового мінімуму, встановлений першого січня року призначення субсидії (2023 — 2589 грн). Отриманий результат ділимо ще на 2 і множимо на 15%. Це і є відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Щоб побачити цифру у гривнях, потрібно знову помножити на сукупний сімейний дохід за місяць. Це буде сума обов’язкового платежу. До речі, сума субсидії дорівнюватиме оплаті за ЖКП в рамках нормативів мінус обов’язковий платіж.

Наприклад, у сім’ї троє людей — чоловік, який заробляє 10 тис грн, жінка в декреті — дохід 860 грн на місяць, та малолітня дитина. Сукупний дохід — 10860 грн. Ділимо суму на 3 — 3 620 грн на одного члена сім’ї. 3 620/2589/2 * 15% = 0,10487. Цю цифру множимо на загальний дохід та отримуємо 1138 грн обов’язкового платежу. Різницю із оплатою комунальних послуг може покрити субсидія.

Нагадаємо, що дізнатися про розгляд заяви на субсидію можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

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