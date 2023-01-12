Виключно готівкою: що буде з пільгами на оплату ЖКП у 2023 році

Оскільки з початку 2023 року повноваження з виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду України, саме до його органів треба звертатися українцям. При цьому треба знати, що пільги надаються виключно у грошовій готівковій формі.

В Пенсійному фонді запевнили пільговиків, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тих, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, що кошти будуть перераховані на їх рахунки в банках або ж через «Укрпошту». Це залежить від способу, обраного самим одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення «Укрпошти», де людина одержує пенсію.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладення договору банківського рахунка.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення «Укрпошти», він має звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);

поштою;

через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше читачам «ФАКТІВ» пояснили, чи можна одночасно отримувати субсидію та пільги на оплату комуналки.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram