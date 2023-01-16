У деяких українців з’явилися проблеми з призначенням субсидій: у чому справа

Для того, щоб українці могли оформити субсидію, потрібно відповідати певним критеріям. Але навіть повна відповідність усім вимогам не може гарантувати отримання субсидії вчасно.



Так, у Харківській області повідомляють про проблеми у тих, кому субсидії призначають лише з 2023 року, повідомляє «Харків. Коментарі».



Як відомо, з цього року допомогу призначають в офісах Пенсійного фонду за даними Реєстру застрахованих осіб.

Саме на цьому етапі виникає безліч проблем. Більшість звернень не проходять перевірку Реєстру — не збігаються номери паспорта, прізвище, склад сім'ї або інші дані. Людям доводиться додатково звертатись до Пенсійного фонду для уточнення інформації.



На думку фахівців, ці складнощі є тимчасовими. Надалі люди відчують переваги «Реєстру застрахованих осіб». У ньому міститься вся необхідна інформація — про заробітні плати, пенсії та інші дані українців.

Дізнатися про розгляд заяви на субсидію можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду: https://portal.pfu.gov.ua/.



Раніше ми писали про те, що на призначення субсидій не вплине отримана допомога від міжнародних організацій.

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