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Україна

Чекати залишилось недовго: в ГУР назвали терміни вирішального моменту у війні

15:05 22 січня 2023
військовий

Вирішальним моментом у війні України з російською агресією стане ця весна та початок літа. Після цього етапу можна буде говорити про строки закінчення війни.

Про це в інтерв'ю Delfi сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», — заявив Скібіцький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ з білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

«Коли весна та початок літа будуть позаду, можливо ми зможемо почати говорити про закінчення війни», — сказав Скібіцький.

Втім, на уточнювальне запитання журналіста, якою є ймовірність того, що війна закінчиться у 2023 році, представник розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».

Він вважає, що Україна має пройти перший етап — весну та початок літа.

«Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується», — додав Скібіцький.

Читайте також: «Наприкінці літа росіяни можуть зважитися на фінальну спробу взяття Києва», — американський військовий експерт Філіп Карбер.

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