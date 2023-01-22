«Платитимуть навіть стипендії»: Аксьонов попіарився на найманцях-снайперах

Поки у Криму розширюють цвинтарі для загиблих рашистів, пропаганда агресора поширила заяву фейкового глави півострова Сергія Аксьонова. Той повідомив, що начебто під його патронажем створюється новий снайперський підрозділ для підготовки нової партії найманців з подальшою їхньою відправкою на фронт. При цьому було згадано «165-й навчальний центр», тож підготовка проходитиме на базі підконтрольних агресору полігонів у селі Перевальне окупованого півострова, повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму»:

«Ця злочинна діяльність проходитиме в ув’язці з маркою зброї „Lobaev Arms“, яку створив бізнесмен та „головний конструктор“ агресора Владислав Лобаєв. Сам збройовий барон зазначив, що йдеться про так званий контрснайперський підрозділ, який нібито „кататиметься по лінії бойового зіткнення“. Снайперські гвинтівки Лобаєва виготовляють на виробництві на виїзді з Таруси, за 100 кілометрів від Москви. При цьому заявлено, що обладнання для цієї продукції було раніше ввезене в росію з розвинених країн світу. Свої розробки Лобаєв проводив в Об’єднаних Арабських Еміратах з 2010 по 2013 рік, де за контрактом з арабським холдингом Tawazun його підручні розробляли відповідні системи гвинтівок до 2013 року, застосовуючи явно промислове шпигунство».

Експерти додають, що Аксьонов найманцям навіть стипендії виплачуватиме, хоча, де братиме кошти, не повідомив. Тож можна говорити про ще одну форму російського тероризму, в якій беруть активну участь кримські колаборанти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Криму провели обшуки у родички «няш-мяш» Поклонської.

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