Шукають цапа-відбувайла: у Криму провели обшуки у родички «няш-мяш» Поклонської

З осені 2022 року певні кремлівські клани пробують розгойдати ситуацію навколо злочинного голови Криму Сергія Аксьонова. Його «люті друзі» підключили до процесу сестру Наталії Полонської Олену Осадчу, яка отримала свого часу від знатної родички пост фейкової голови адміністрації села Уютне Сакського району.

Ця «буря в склянці» призвела до поширення в соцмережах різних компрометувальних матеріалів щодо наближених до Аксьонова колаборантів,

«З перших днів 2023 року російська пропаганда стала нагнітати обстановку, щодня повідомляючи, що слідчий комітет агресора починає розслідувати окремі факти з насиченого життя кримських колаборантів, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Й ситуація стала розвиватися у бік пошуку агресором чергового цапа-відбувайла в окупованому Сімферополі. При цьому зазвичай невгамовний Аксьонов на кілька днів зник з радарів і його піар-обслуга від його імені жодних „матеріалів“ не розміщувала».

За словами асоціації, виринув фейковий голова Криму аж 11 січня на врученні нагород солдатам агресора біля села Перевальне.

«Того ж дня карателі окупантів провели обшуки на господарстві Олени Осадчої у злочинній адміністрації села Уютне, а близькі до Аксьонова „помийні бачки“ стали зливати приголомшливі деталі. Мова йшла про махінації із землями того ж приморського села, що торкнулися понад 570 ділянок. Причому пов’язувати ці милі курортні забави стали з самою Наталією Поклонською, а також з таким собі колаборантом Сергієм Колгановим, що з 2014 року обслуговував окупантів у злочинних ролях прокурора та заступника голови адміністрації того ж Сацького району. То ж боротьба угруповань колаборантів не вщухає, але хто зрештою стане черговим цапом-відбувайлом — поки що неясно».

Нагадаємо, український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» Поклонської, яка у березні приїжджала на окуповану Херсонщину.

330

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram