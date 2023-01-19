Готуються до програшу у війні: у Криму почали розширювати цвинтарі для військових рф

З початку 2023 року жителі села Красний Мак тимчасово окупованого Криму помітили, що раптово і без будь-яких пояснень було встановлено довгий паркан уздовж природної пам’ятки — гори Крокодил. Після чого незаконно призначена глава адміністрації Бахчисарайського району Людмила Пучкова пояснила, що начебто планується розширення сільського цвинтаря.

«Саме це село у півтори тисячі людей знаходиться «на відшибі», неподалік окупованого Севастополя, і на такому розширеному цвинтарі його мешканців, суто гіпотетично, можна поховати одразу всіх, — повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму». - Ймовірно, ворог насправді намагається поспіхом вирішити проблему масових поховань убитих у складі армії агресора кримчан та севастопольців, адже «звичайних» цвинтарів уже не вистачає.

Різке збільшення таких убитих з осені 2022 року відзначається і в рамках злочинно завербованих агресором в ПВК «Вагнер», найманців, і у форматі злочинно мобілізованих осіб".

Зокрема, додає Асоціація, 12 січня в соціальних мережах повідомлялося про масові разові втрати агресора серед кримських мобілізованих, що вимірюються в сотнях осіб, в окупованій росією частині Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували за добу 820 окупантів, знищили один літак та 9 танків.

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