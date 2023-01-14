На заводі «Титан» зафіксовано ворожу техніку: окупанти можуть готувати провокації у Криму

Поки в окупованому Криму рашисти риють окопи, чекаючи контрнаступу ЗСУ, підконтрольні кремлю медіа поширили заяву злочинної голови комітету з економічної політики, промисловості та розвитку підприємництва півострова Оксани Доброрез про нібито розширення виробництва незаконною фірмою «Титанові інвестиції» на захопленому агресором заводі «Титан». Мова йшла про виробництва добрив, а саме — амофосу. Ба більше, необхідний для такого виробництва аміак поставляється лише у залізничних цистернах, й таке незаконне постачання на завод проходитиме через Херсонську область.

«На окупованій агресором частині Херсонщини залізнична гілка, що проходить повз Армянськ, зараз фактично тупикова, бо впирається у лінію фронту біля річки Дніпро. Тому очевидно, що агресором малася на увазі близька до окупованого Криму станція Вадим, з якої є залізнична гілка на завод. Фактично єдиним шляхом незаконного залізничного постачання окупантами аміаку на завод може бути лише маршрут через „Кримський міст“, Джанкой, Армянськ та Вадим, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — При цьому раніше було відомо про заяви щодо виробництва добрив на „Титані“, це озвучував злочинний директор заводу Едуард Курмачов у травні 2022 року, а пізніше це заявляли кремлівські маріонетки Сергій Аксьонов та Георгій Мурадов. І не виключається початок злочинного виробництва окупантами на „Титані“, під виглядом амофосу, компонентів хімічної зброї та вибухівки, і тоді питання логістики та рентабельності для агресора стають вторинними, оскільки в такому форматі основна привабливість заводу окупантів перебуватиме саме у відносній близькості від фронту».

За даними асоціації, виробництво амофосу було припинено на «Титані» в умовах окупації, коли загарбники довго обіцяли побудову нової залізничної гілки, але це так і не сталося.

«5 січня Центр національного опору повідомив, що на заводі «Титан» в окупованому Армянську зафіксовано розміщення ворожої техніки, а саме — підрозділ військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту агресора, що очевидно пов’язане із зазначеними вище злочинними планами окупантів, — повідомляє асоціація. — Тому можливі провокації агресора у кількох вимірах — і щодо виробництва вибухівки, і в рамках «аварій» вкрай небезпечних вантажів — цистерн з аміаком або в окупованому Криму або на тій же станції Вадим, зі злочинним звинуваченням у цьому нібито «українських структур».

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