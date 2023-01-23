Вже у Чехії на ремонті: Марокко пропонує Україні свої радянські танки

Марокканська армія передала Україні невідому кількість танків Т-72Б, які модернізували в Чехії. Близько двадцяти одиниць було відправлено на поле бою тиждень тому. Їх можна було побачити під час візиту прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали до майстерень армійської компанії Excalibur у Штернберку, яка їх відновлювала, повідомляє MENA Defense.

Загалом на озброєнні марокканської армії перебувало 148 Т-72, 136 Т-72Б і 12 Т-72БК зі складу білоруської армії, придбаних уживаними двома партіями в 1999 і 2000 роках. У той час марокканський генеральний штаб хотів створити «російську» бригаду на півночі країни для протидії алжирським бронетанковим дивізіям.

За даними видання, рішення Марокко про постачання зброї в Україну було прийнято на саміті Rammstein для України 26 квітня 2022 року, який був організований Сполученими Штатами. На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. Тоді Туніс відправив два вантажні літаки до аеропорту Жешув в Польщі, де зосереджена логістична допомога Україні.

На фотографіях від 9 січня, зроблених під час візиту чеського прем'єр-міністра, можна побачити старі марокканські танки на ремонтній лінії, і щонайменше можна сказати, що глибокий ремонт шасі танків свідчить про те, що вони були в дуже поганому стані і що Марокко не має коштів, щоб підтримувати їх у робочому стані. З іншого боку, башти (які не повинні були використовуватися) були в оригінальному стані, в якому вони були отримані, і зберігалися в оригінальному кольорі.

США обіцяють матеріальну допомогу країнам, які вирішили позбутися російської або радянської військової техніки.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини заявив, що Берлін не заперечуватиме проти постачання танків Leopard Україні іншими країнами.

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