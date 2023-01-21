Польща планує оперативно навчити танкову бригаду для Збройних сил України як новий пакет військової підтримки. Про це сказав віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак за підсумками зустрічі на базі «Рамштайн».

«В рамках нового пакету допомоги України я окреслив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо оснастити і навчити українських військових до рівня бригади. Буде використано обладнання. Це будуть бойові машини піхоти та танки Т-72», — йдеться у заяві на сайті польського уряду.

Говорячи про подальшу польську підтримку України, очільник Міноборони зазначив, що це стало можливим завдяки послідовній модернізації армії РП.

«Підтримка України можлива тому, що ми здатні надати еквівалентну допомогу польській армії. Там вже є корейські танки К-2 і гаубиці К-9. Цього року буде ще одна поставка. Також будуть присутні HIMARS та американські танки Abrams. Якщо додати до цього поточний контракт, укладений Huta Stalowa Wola з українською владою на постачання гаубиць Krab, то ми маємо справу з цілісним проектом підтримки України і, водночас, модернізації озброєння польської армії, — наголосив очільник оборонного відомства. — Я постійно згадував у своїй промові, що кремлівський правитель намагається відновити імперію зла. Російська імперія, яка, безумовно, не зупиниться на Україні і захоче піти далі. Ми повинні зробити все, щоб підтримати українців, щоб війна не перекинулася на територію Північноатлантичного альянсу».

Про значення Польщі у підтримці України говорив й міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на переговорах у форматі «Рамштайн»: «Польща була лідером у наданні Україні бронетехніки, тренуванні українських Збройних сил та наданні притулку українським біженцям».

Нагадаємо, що в новому пакеті військової допомоги Україні, який погодили більше десяти країн партнерів, зокрема, йдеться про постачання ракет, САУ, гаубиць та боєприпасів.

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